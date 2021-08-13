Turkcell'in net kârı ikinci çeyrekte 1.1 milyar liraya yükseldi

Turkcell'in ikinci çeyrek finansal sonuçları, şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmesinin 21. yıldönümü nedeniyle burada düzenlenen gong töreninin ardından gerçekleşen basın toplantısında açıklandı.

Toplantıda konuşan Erkan, planlarını ve stratejilerini uzun vadeli yaptıklarını, uzun vadeli stratejilere ulaşmak için kısa vadeli hedeflerin de tutturulması gerektiğini söyledi.

Bu durumun birtakım finansal sorumluluklar gerektirdiğini kaydeden Erkan, Turkcel'in ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 23,5 artırdığını ve 8,5 milyar liraya yükselttiği bildirdi.

Erkan, "Yani çok güçlü ve kuvvetli büyüme. İlk yarıda baktığımız zaman da yüzde 20,6 gibi yüzde 20'nin üzerinde, yüzde 21'e yakın bir büyümeyle kapatıyoruz. Oldukça kuvvetli. Karlılık tarafında yüzde 22,7 büyüyoruz, 3,5 milyar lira. Net karımız yüzde 31 artarak 1,1 milyar liraya yükseldi." diye konuştu.

Erkan, şirketin FAVÖK'ünün yüzde 22,7 artışla 3,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktardı.