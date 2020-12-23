Turkcell, Ericsson ürün tedariği için 90 milyon dolar kredi aldı

Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon'dan tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında ING BANK ve AB Svensk Exportkredit ile her biri 10 yıl vadeli 3 dilimden oluşan toplam 90 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması imzalamıştır" denildi.



Açıklamaya göre her bir dilimin 15 ay kullanım süresi olup, son dilim 2024 Nisan ayına kadar kullanılabilecek. Dilimlerin geri ödemeleri yılda 2 eşit taksit halinde yapılacak ve yıllık toplam maliyetleri sabit %3.04 olacak.