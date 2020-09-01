Türk yatırımcı TikTok’a talip oldu

Türk yatırımcı Dalınç Arıburnu'nun kurucu ortağı olduğu Londra merkezli alternatif yatırım platformu Centricus, son dönemde satışı gündemde olan video uygulaması TikTok'u satın almak için masaya oturdu. Centricus, Microsoft'un da teklif verdiği TikTok'un ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan’daki operasyonlarına talip oldu.

Centricus teklifi, ABD merkezli bir diğer video ve müzik tabanlı sosyal medya uygulaması Triller ile ortaklaşa sundu. Toplam 20 milyar dolarlık teklif, 10 milyar dolar nakit ve 10 milyar dolarlık kâr ortaklığı içeren bir paket olarak iletildi.

2016’DA KURULDU

Centricus'un aralarında Katar Kraliyet Ailesi ve Japon Softbank'ın da olduğu küresel yatırımcıları bulunuyor. Centricus, Global Yatırım Holding'te yüzde 31,2'lik hisse ile stratejik yatırımcı olurken; Arıburnu da yönetim kurulunda yer alıyor.

Bankers Trust, Deutsche Bank ve Goldman Sachs'ta yatırım yöneticiliği pozisyonlarında çalışan Dalınç Arıburnu, 2016'da Centricus'u kurdu.

Dalınç Arıburnu

Bloomberg’ün haberine göre, Centricus’un TikTok’u satın almak için birlikte teklif sunduğu Triller’ın ABD’de aylık 50 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Triller, film stüdyosu Relativity Media’nın kurucularından Hollywood yapımcısı Ryan Kavanaugh tarafından kurulan Proxima Media destekli bir şirket. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Mayıs 2015’e kadar Relativity Media şirketinin yönetim kurulunda yer alıyordu.