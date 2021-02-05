Türk Telekom’dan ‘Tivibu’lu internet paketleri’

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yeni kampanyasıyla, limitsiz fiber internete ek olarak yeni nesil televizyon deneyimi yaşatan dijital TV platformu Tivibu’yu tek pakette müşterilerine sunuyor. Türk Telekom’un Tivibu’lu İnternet kampanyası kapsamında yüksek hızlı limitsiz internet ile zengin ve güncel içerikler sunan Tivibu’ya aynı pakette avantajlı fiyatlarla sahip olunabiliyor. Tivibu’da çocuk programlarından belgesele, sinemadan spora ailedeki herkesin tercihlerine göre içerikler bulmak mümkün.

Her ihtiyaca göre seçenek var

16 mbps ile 100 mbps arasında değişen hız seçenekleri bulunan kampanyada, Türk Telekom’lular, içerik tercihlerine göre Tivibu’nun Aile, Sinema ya da Süper paketlerinden birini satın alabiliyor. ‘Tivibu’lu İnternet’ paketleri 104,90 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.