Türk Telekom’dan Hatay’a 39 bin 276 fidan
Türk Telekom, toplumsal sorumluluk anlayışıyla Hatay’daki yangınlarda yok olan ormanları yeniden canlandırmak için tüm grup şirketlerindeki her bir çalışanı adına Tarım ve Orman Bakanlığı’na 39 bin 276 fidan bağışladı. Türkiye’nin büyük kurumlarını da ormanlara sahip çıkmaya davet etti.
Türk Telekom Türkiye’ye değer katan sayısız proje, yatırım ve iş birliklerinin yanı sıra toplumsal sorumluluk anlayışıyla verdiği desteklere devam ediyor. Hatay’ın Belen ilçesindeki yangında zarar gören alanları tekrar canlandırmak için Türk Telekom Grubu her bir çalışanı adına, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 39 bin 276 fidan bağışlıyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şunları söyledi: “Türk Telekom olarak her zaman ‘Türkiye’ye değer’ dedik ve değerli hissettirmeyi ön planda tuttuk. Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmayı her zaman görev bildik. Hatay’daki yangın içimizi acıttı. Doğanın, yeniden kendine gelmesi için her bir çalışanımız adına bağışladığımız fidanlar ile bu cennet vatanı daha da güzelleştirmek için tüm kurumlarımızı bu seferberliğe katılmaya davet ediyorum.”
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