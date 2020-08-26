Türk Telekom’dan 417 milyon GB hediye

Herkes için erişilebilir iletişim sağlamayı amaçlayan Türk Telekom, Sil Süpür’le müşterilerine her ay milyonlarca GB internet hediye ediyor. Türk Telekom’un Online İşlemler uygulaması üzerinden erişilebilen Sil Süpür’le yılın ilk yedi ayında bireysel müşterilere hediye edilen mobil internet 417 milyon GB’a ulaştı. Sil Süpür’ün en çok hediye verdiği dönem, 65 milyon 441 bin GB ile mayıs ayı oldu.

Hediyeler her hafta çarşamba ve cuma güncelleniyor

Türk Telekom Mobil Hizmetler Pazarlama Direktörü Yeşim Arı, “Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözüm ve fırsatlar sunuyoruz. Türk Telekomluların mobil iletişim deneyimini her geçen gün bir üst seviyeye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Sil Süpür’de hediyeler her hafta çarşamba ve cuma günleri güncelleniyor. Bireysel Türk Telekom müşterileri, hatlarına özel belirlenen şanslı günden itibaren bir hafta boyunca Sil Süpür’e katılarak hediyelerine kavuşuyor.