Türk Telekom’dan 2021’de 5,8 milyar TL net kâr

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, 2021 yılının finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2021’de 34,3 milyar TL gelir elde eden şirket, yıllık yüzde 21,2’lik artış ile gelir büyümesini devam ettirdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 16,4 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 47,9 olarak açıkladı. Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden şirketin yatırım harcamaları ise 8,8 milyar TL’ye yükseldi. Türk Telekom’un 2022 yatırım ön görüsü 12,5 milyar TL olarak belirlendi.

‘’Her alanda güçlü performansın görüldüğü bir yıl geçirdik’’

Yıl değerlendirmesinde bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şöyle konuştu: “2021 yılı, bizlere yenilik yapma, kendimizi geliştirme ve azimle çalışma fırsatları sundu. Türkiye'nin lider telekom şirketi olarak, ‘Herkesi değerli hissettirmek’ için çıktığımız yolda, finansal ve operasyonel performansımızı ve paydaşlarımıza olan sorumluluğumuzu gözetirken, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya odaklandık. 2021 yılında birçok uluslararası iş birliğine imza attık. Dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks ve Net Insight ile yaptığımız güç birliğiyle hizmet ve ürünlerimizi dünya pazarına sunuyoruz. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile yaptığımız iş birliği ile ülkemizdeki girişim ekosisteminin gücünü de küresel arenaya taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca, 2021 yılı içinde TT Ventures ile 4 yeni yapay zekâ girişimine yaptığımız yatırımla portföyümüzü ikiye katladık. Hedefimiz; ülkemizden başarılarını global arenaya taşıma potansiyeli olan ‘unicorn’lar çıkarmak. 2022 yılında da şirketimizin finansal gücünü korumaya, değer yaratmaya, ekosistemimizi genişletmeye ve yeni girişimler keşfetmeye devam edeceğiz’’ dedi.

“Tüketici davranışları değişti”

Pandemi boyunca değişen tüketici davranışlarının kalıcı hâle geldiğini belirten Önal, sözlerine şöyle devam etti: “Artan dijitalleşme, uyarlanabilir yeni iş modelleri ve değişen sosyalleşme araçları ile hıza ve veriye olan talep artık kalıcı oldu. Sabit genişbantta veri tüketimi, 2021’de yüzde 48’den fazla artış gösterdi. Pandemi başından bu yana sayıları milyonları bulan müşterimizi sınırsız ve daha yüksek hızlı paketlere yükselttik. Benzer bir eğilim, faturalıya ve Premium paketlere (veya üst paketlere) geçişteki ivmelenmeyle mobil tarafta da devam etti. 2021'i çevikliğimiz, yüksek verimliliğimiz, müşteri odaklı stratejilerimiz ve sağlam performansımızla gurur duyarak kapattık. 2022 yılında da her bir abonemizi ve paydaşımızı değerli hissettirmek için büyük bir motivasyonla yolumuza devam edeceğiz.”

“Yaygın fiber ağ, teknolojik dönüşüme öncülük edecek”

Önal şunu söyledi: “Fiber ağ, yeni ve gelecek teknolojilerin kilometre taşı konumunda. Sektör lideri olarak, ülke genelindeki bağlantı talebini karşılamak için Türkiye'nin 81 ilinde fiber şebekeyi yaygınlaştırmayı sürdürdük. Yaygın fiber ağımız 5G’ye geçişte etkin bir avantaj olacak. Bu bağlamda yıl sonu itibarıyla fiber ağımızı 366 bin km'ye çıkardık. 2020 itibarıyla 26,8 milyon haneyi geçen fiber ağımız, 2021 itibarıyla 30,2 milyondan fazla haneyi kapsıyor.”

“Elektrik tüketimini azaltan dünyanın az sayıda telekom operatöründen biriyiz”

Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına ve karbon emisyonlarının sistematik olarak azaltılmasına yönelik projeler yürüttüklerinin altını çizen Önal, şunu ifade etti: ‘’Toplam müşteri sayısı ve bant genişliğindeki önemli artışlara rağmen son yıllarda elektrik tüketimini azaltan dünyadaki az sayıda telekom operatöründen biriyiz. Toplam enerji tüketimimiz son 5 yılda yüzde 3 azaldı. 3 binden fazla baz istasyonumuzu daha az enerji tüketen verimli ekipmanlarla yeniledik. Beş yıl içerisinde yıllık 31 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayarak ortalama 15 bin ton karbon salınımını engellediğimizi paylaşmaktan gurur duyuyoruz.”

“Kültür ve sanatın kalbindeyiz”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşmayla ilgili Önal: “Sanatın da tıpkı iletişim gibi, insanları birleştiren ve yakınlaştıran bir rolü var. Bu birleştirici etkiden hareketle, sahip olduğumuz teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına aktarmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda AKM’nin ana destekçisi olurken bu değerli yapının ‘kalbi’, büyük opera salonuna da ‘Türk Telekom Opera Salonu’ olarak 7 yıllığına ismimizi verdik” dedi.

“2021 öngörülerimizi aşan bir sonuç”

Önal, sözlerine şöyle devam etti: “Şirketimiz yılı üstün operasyonel ve finansal sonuçlarla tamamladı. Konsolide gelirler 4. çeyrekte yıllık bazda yüzde 28,9 büyüme ile halka arzdan bu yana en yüksek artışı kaydetti. Operasyonel gelir, son çeyrekte yüzde 21,2 artarak yıllık en yüksek büyümesi olan yüzde 19,5'e ulaştı ve tüm yıl için revize edilmiş yüzde 18'lik öngörümüzü aştı. 2022 yılı için yaklaşık yüzde 23 ile 25 aralığında gelir büyümesi, yaklaşık 17,5 milyar TL ile 18,3 milyar TL aralığında FAVÖK ve yaklaşık 12,5 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz.”

Toplam abone sayısı 51,8 milyona ulaştı

2021’de 1,5 milyon net abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı 51,8 milyona ulaştı. Sabit genişbant internet aboneleri, toplam 14,3 milyona yükseldi. Sabit internet tabanının yüzde 67'sini oluşturan toplam fiber abone sayısı, 2021’de yüzde 54,3 artarak 9,6 milyona ulaştı. Fiyatlama, yeni abone kazanımları ve üst pakete geçişlerle desteklenen sabit genişbant ARPU büyümesi 2021’de yıllık yüzde 14,2’ye erişti. Mobil abone sayısı, faturalı ve faturasız segmentte toplam 844 bin net artış ile 24 milyon olurken, mobil ARPU ise yıllık yüzde 13,8 büyüdü.