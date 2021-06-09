Türk Telekom ve Ericsson'dan teknolojik iş birliği

Türk Telekom ve Ericsson, mobil iletişim hizmetlerinin karma ağ ortamlarında hızlı ve otomatik bir şekilde aktif hale getirilmesini sağlayan Ericsson Dinamik Aktivasyon (EDA) provizyon platformunun kullanıma alınmasıyla ilgili bir anlaşma imzaladı. Türk Telekom ile iş ortaklığını genişleten Ericsson; anlaşma ile Türk Telekom'un mobil ağ BT provizyon platformu ortağı haline geliyor.

Türk Telekom'un ağ modernizasyonuna yönelik çalışmalarını destekleyecek olan anlaşma, TT Mobil müşterilerine sunulacak yeni teknolojiler için kusursuz entegrasyon süreçlerine olanak sağlayacak. EDA platformunun hayata geçirilmesiyle, Türk Telekom, müşterileri için yeni teknolojileri kolaylıkla entegre edebilecek, provizyonlama süreçlerini optimize ederken 5G yol haritasını gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşacak. EDA platformu, müşterilerin yeni hizmet tekliflerinden faydalanmalarını sağlarken Türk Telekom hizmetlerinin ülke genelinde pazara sunulma hızını daha da iyileştirecek.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, ülkemizi 5G’ye hazırlarken, bir yandan da sunduğumuz ürün ve hizmetlerle müşterilerimizi değerli hissettirmeye devam ediyoruz. Dijital dönüşüm hedeflerimizi bir bir gerçekleştirirken daha iyi bir müşteri deneyimi için Ericsson ile iş ortaklığımızı genişletmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 5G'ye geçiş süreci yaklaşırken, bizi anlayan ve günümüz mobil ağlarının gerektirdiği esneklik ve çevikliği sağlayan bir iş ortağıyla birlikte çalışmak bizim için büyük önem taşıyor.”

EDA, Türk Telekom’un mobil hizmetlerinin karma çok tedarikçili ağ ortamında, dinamik olarak gerçek zamanlı bir şekilde etkinleştirilmesini ve provizyonlanmasını sağlıyor. Ayrıca, sanallaştırılmış hizmetler verilmeye başlarken, mevcut teknolojilerin yönetimi için esnek ve modüler bir çözüme olanak tanıyor.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, anlaşma ile ilgili olarak şunları söyledi: “Türk Telekom Grubu ile uzun süredir devam eden iş ortaklığımızdan büyük mutluluk duyuyoruz. 2023 Türkiye Vizyonu kapsamında belirlenmiş oldukça iddialı planlar bulunuyor. Bu planların sektörler genelinde hayata geçmesini sağlamak için en önemli unsurlarından birini ise telekomünikasyon altyapısı oluşturuyor. Günümüzün dijital dünyasında, dijitalleşmeyle gelen talepleri karşılamak için operatörlerin hizmetlerini daha hızlı ve esnek bir şekilde sunmaları gerekiyor. EDA platformuyla Türk Telekom'un operasyonel verimliliğin yanı sıra güvenilir ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi elde etmesine yardımcı oluyoruz. Bu iyileştirilmiş verimlilikler hem tüketicilere hem de işletmelere fayda sağlayacak ve tüm ekonomi için geleceğe hazır, gerçek anlamda çeşitlendirilmiş dijital dönüşümün yolunu açacak.”