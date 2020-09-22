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Türk Telekom işletmeleri dijitalleştiriyor

Türk Telekom “Tekno İş Yerim” kampanyasıyla, fiber güçlü limitsiz internete ek olarak e-ticaret paketinden online muhasebe programına kadar pek çok farklı dijital ürünü işletmelere avantajlı fiyatlarla sunuyor.

İş Dünyası 22.09.2020, 14:33
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Türk Telekom işletmeleri dijitalleştiriyor

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, “Tekno İş Yerim” kampanyasıyla esnaf ve KOBİ’leri dijital dünyaya hazırlıyor. Yeni gelen limitsiz internet müşterisi işletmeler, birkaç dakikada web sitesi oluşturulabilen kurulum paketlerine sahip olabiliyor. İşlerin uzaktan yönetilmesine imkan sağlayan, hem cihazları hem işyerlerini koruyan Güvenli Paket’e ve dijital çağın gerekleriyle uyumlu ön muhasebe programı gibi pek çok ürünün yer aldığı paketlere avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyor.

İşletmeler için uçtan uca çözüm

Ayda 71,9 TL’den başlayan limitsiz internet paketlerini içeren kampanyaya ilişkin açıklamalar yapan Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, “Esnaf ve KOBİ’lerimizin dijital çağa ayak uydurması için onlara uçtan uca çözümler sunuyoruz. Tekno İş Yerim kampanyamızla işletmelerin zahmetsiz ve ekonomik fırsatlarla dijitalleşmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

İşletmeler, limitsiz internete ek olarak istedikleri dijitalleşme paketlerini seçebiliyor:

Güvenli Paket: Mcafee antivirüs prog.+10.000 TL teminatlı ücretsiz işyeri sigortası 3 TL

Web’im Paketi: WiX web sitesi kurma paketi + Güvenli Paket 15TL

E-ticaretim Paketi: WiX web sitesi kurma ve e-ticaret paketi + Güvenli Paket 25 TL

Muhasebe Paketi: Ön Muhasebe Programı 17,9 TL

Statik IP Paketi: İndirimli Statik IP ürünü 24,9 TL
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