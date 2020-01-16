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Türk Tekstili New York’a çıkarma yapıyor!

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) organizatörlüğünde İhracatçı Birlikleri arasında organize edilen tek sektörel ihraç ürünleri fuarı olan ‘I Of The World’, 21-22 Ocak tarihlerinde New York’ta Türk firmalarını ‘Sürdürülebilirlik’ temasıyla ilk kez bir araya getirerek ABD ile 100 Milyar Dolar Dış Ticaret Hedefinde öncü rol oynayacak.

Türk Tekstili New York’a çıkarma yapıyor!

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) organizatörlüğünde İhracatçı Birlikleri arasında organize edilen tek sektörel ihraç ürünleri fuarı olan ‘I Of The World’, 21-22 Ocak tarihlerinde New York’ta Türk firmalarını ‘Sürdürülebilirlik’ temasıyla ilk kez bir araya getirerek ABD ile 100 Milyar Dolar Dış Ticaret Hedefinde öncü rol oynayacak.

16 Ocak 2020 Perşembe 13:04
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Türk Tekstili New York’a çıkarma yapıyor!

Dünyanın önde gelen moda merkezlerinden New York’ta bu yıl ilk kez İTHİB tarafından düzenlenecek olan I Of The World Fuarı ile, öne çıkan Türk tekstil firmaları Amerika’da görücüye çıkıyor. 21-22 Ocak tarihlerinde Inter Continental Barcklay New York’ta Türkiye’nin önde gelen 32 Türk kumaş firması ile gerçekleştirilecek fuar, İTHİB’in 2020 yılı “sürdürülebilirlik” teması stratejisinde kurgulanıyor.  Küresel alım gruplarının yer alacağı fuara, New York dışından firmalar da davet edildi.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz fuara ilişkin: ‘Dünya tekstil ve hammaddeleri ihracatından yüzde 3, AB pazarından yüzde 15 oranında pay alan Türkiye, Dünya’nın en önemli 6. tekstil ve hammaddeleri tedarikçisi konumunda. ABD’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatından ise yüzde 2 pay alarak 8. sırada yer alıyoruz. Ülkemize en fazla katma değer sağlayan sektörlerin başında gelen tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak ABD’deki payımızı, organizatörlüğünü üstlendiğimiz I Of The World Fuarı ile artırmayı hedefliyoruz. İTHİB olarak dünyanın en prestijli fuarlarına katılım sağlayarak firmalarımızı uluslararası alıcılarla bir araya getirmenin yanında, artık kendi ev sahipliğimizde gerçekleşecek fuarları organize etmekten ve ülkemizin marka imajına katkı sağlamaktan büyük kıvanç duyuyoruz. Fuarımız, ABD ile Türkiye arasında hedeflenen 100 Milyar Dolar Dış Ticaret Hedefine en somut katkılardan birini sağlayacaktır. Organizasyonumuza katılan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle çok daha büyük fuarlara ev sahipliği yapacağımızı taahhüt etmekten mutluluk duyuyorum’ dedi.

‘I Of The World’ fuarına katılacak olan firmalar:

Akın Tekstil,

Almodo,

Altınyıldız,

Antik Dantel,

Arsan,

Bahariye,

Barutçu,

Bezsan,

Bossa,

BTD Tekstil,

Can Tekstil,

Dynamo/Denim Kumaşçılık,

Ekoten,

Elyaf,

Esenteks,

Etiteks,

ETS Ezgi Tekstil,

Gallus,

Gülle,

Karma Örme,

Kıvanç,

Kipaş,

Oğuz,

Ölçerler,

Özdoku,

Özel Tekstil,

Öztek,

Söktaş,

Uğurteks,

Yılmaz Kumaşçılık,

Yurt Kumaş,

Yünsa

Fuarla ilgili tüm bilgilere http://www.ioftheworld.com/index.php adresinden ulaşılabiliyor.

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