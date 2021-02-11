banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Hakan:
Ahmet Hakan: "Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir"
Avrupalı Elçiler peş peşe geliyor
Avrupalı Elçiler peş peşe geliyor
ABD’den Osman Kavala için yazılı çağrı: Derhal serbest bırakın
ABD’den Osman Kavala için yazılı çağrı: Derhal serbest bırakın
Alanyaspor yarı finalde!
Alanyaspor yarı finalde!

Türk Su Ürünleri Ünlü Şeflerin Tarifleri ile ABD’li İthalatçılara Tanıtıldı

Amerikalılar, Türk su ürünleriyle Akdeniz diyetiyle formlarına kavuşacaklar. Ege İhracatçı Birlikleri’nin ABD’ye Türk gıda ürünleri ihracatını arttırmak için sürdürdüğü TURQUALITY Projesi’nin ikinci ayağında Türk su ürünleri tanıtıldı. Amerikalılara, Türk su ürünlerinden Akdeniz diyetine uygun menüler sunuldu.

İş Dünyası 11.02.2021, 09:16 11.02.2021, 09:20
5
Türk Su Ürünleri Ünlü Şeflerin Tarifleri ile ABD’li İthalatçılara Tanıtıldı

Yıllık 160 milyar dolarla dünyanın en büyük gıda ithalatçısı olan Amerika Birleşik Devletleri, Türk gıda ihracatçılarının iştahını kabartıyor. Türk gıda ürünlerinin ABD’ye ihracatını arttırmayı hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri, Türk gıda ürünlerini ABD pazarında Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği TURQUALITY Projesiyle tanıtıyor. 

TURGUALITY Projesi’nde EİB bünyesindeki 6 gıda birliği yer alıyor. 4 yıl süreyle Türk gıda ürünlerinin ABD’lilere tanıtılması hedefleniyor. 

Türk gıda ürünlerinin ABD’lilere tanıtımı pandemi nedeniyle Hibrit Tadım Etkinlikleriyle gerçekleştiriliyor. 

Türkiye’nin ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirle başlayan Hibrit tadım etkinliklerinin ikincisi Las Vegas Üniversitesi Aşçılık Bölümü ev sahipliğinde Türk su ürünleri üzerine yapıldı. 

ABD’ye gıda ihracatında hedefimiz 2 milyar dolar

ABD ile Türkiye arasındaki dış ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefi olduğunu hatırlatan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, ABD’ye Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatının 920 milyon dolar seviyesinde olduğunu, bu rakamı 2 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını, bu hedefe ulaşmak için Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 gıda birliğinin güç birliğine giderek Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle TURQUALITY Projesiyle Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında tanıtımını yaptıklarını kaydetti. 

ABD’de fast food kültürünün yaygın olduğunu bu nedenle obezitenin büyük bir sağlık sorunu olduğunu dile getiren Girit, “Türk su ürünleri Amerikalıların sağlığına kavuşmaları için büyük bir şans. Bu seçeneği onlara sunuyoruz. ABD son 10-15 yıllık süreçte hava kargo sayesinde ihracatımızda öncelikli pazarlardan biri konumuna geldi. ABD’ye 2020 yılında 33,5 milyon dolarlık su ürünleri ihraç ettik. 4 yıllık tanıtım sonucunda ABD’ye 100 milyon dolarlık su ürünleri ihraç etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

ABD’li ithalatçılar, gıda sektörünün önemli temsilcileri ve satın alma direktörlerinin katılımıyla gerçekleşen tadım etkinliği youtube üzerinden de canlı olarak yayınlandı.

Amerika Aşçılar Federasyonu ACF (American Culinary Federation) Las Vegas Bölümü YK üyesi Lucio Arancibia (CEC AAC), Mutfak Bölümü eğitmeni Mark Sandoval ve bölüm başkanı Prof. Dr. Joseph Lema’nın da katılım gösterdiği etkinlikte, Şef Noe Banuelos tarafından Türk gıda ürünleri ile Amerikalı tüketicilerin damak tadına uygun olarak geliştirilen ve önemli bir sağlık trendi olan Akdeniz diyetinin karakteristiğini yansıtan menüler sektör temsilcilerinin beğenisine sunularak, Türk Su Ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Şef Noe Banuelos; “Taze ve sağlıklı su ürünleri horeca sektöründe görev yapan şeflerin tarifleri için ideal”

Las Vegas’ın en prestijli otellerinde uzun yıllar görev alan Şef Noe Banuelos, Taze ve sağlıklı su ürünlerinin horeca sektöründe görev yapan şeflerin tarifleri için ideal olduğunu belirterek, sağlıklı ve lezzetli bir diyet için Türk Su Ürünleri kullanılarak hazırlanan menülerin avantajlarına vurgu yaptı.

ACF (American Culinary Federation) Las Vegas Bölümü YK üyesi Lucio Arancibia “Doktor Öz’ün neden deniz ürünleri önerdiğini daha iyi anladım.”

Hibrit Tadım Etkinliğinde; Şef Noe Banuelos tarafından Türk Su Ürünleri ile hazırlanan menülerin sunumunun ve tadımının ardından konuşan Şef Lucio Arancibia, menüleri süslü tariflerin ürünleri gölgede bırakmasına engel olacak şekilde değerlendirdiklerini kaydederek Şef Noe’nin aşçılık yetenekleri ile kaliteli Türk Su Ürünlerinin bir araya getirilmesi ile harika bir iş çıkarıldığını belirtti. 

Şef Arancibia, “Bu kadar yüksek kalitede ürünler ile hazırlanan tariflerde, farklı tatlar ne kadar eklenirse eklensin Su Ürünleri her zaman kalitesini tadından belli ediyor. Doktor Mehmet Öz’ün neden deniz ürünleri önerdiğini daha iyi anladım” diye konuştu. 

Türk ihracatçılarına bu kaliteli ürünleri sağladıkları için teşekkür eden Şef Arancibia, Amerikalı tüketicilere kaliteli ve lezzetli Türk su ürünleri tüketmelerini önerdi.

ACF (American Culinary Federation) Las Vegas Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Joseph Lema; “Mükemmel ürünler, harika tatlar”

ACF Las Vegas Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Joseph Lema ise; Türk Su Ürünlerinin kalitesine vurgu yaparak sunumu; “Mükemmel çeşnilere sahip harika ürünlerle yapılmış ve göze hitap eden menüler” şeklinde değerlendirdi.

Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16