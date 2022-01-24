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Türk sanayisinin 72 saat durması, magazin haberi kadar ilgi görmüyor!

İran’dan Türkiye’ye yılda 6,5 milyar metreküp doğalgaz sağlayan boru hattının, arıza gerekçesi ile 10 süre ile devre dışı kalacak olması, Türkiye’nin üretim merkezleri olan organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeleri 72 saat süre ile enerjisiz bırakacak.

İş Dünyası 24.01.2022, 11:26
Türk sanayisinin 72 saat durması, magazin haberi kadar ilgi görmüyor!

Tüm iş dünyasının sonuçlarını ve yaratacağı etkiyi merakla beklediği kesinti hakkında değerlendirmelerde bulunan Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Başkanı Alper Kalaycı; Türk sanayisinin 72 saat süre ile duracak olmasının ülkede magazin haberi kadar ilgi görmemesine şaşırdıklarını ifade etti.

“2012 VE 2015’TEN DERS ALMADIK”

Savaş gibi durumların dışında hiçbir gelişmiş ülkede görülmeyen böyle bir kesintinin, 2022 Türkiyesi’nde 72 saat süre yaşanmasının, enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin gerçek bir bekâ sorunu olduğunu gösterdiğini kaydeden Kalaycı, “Ülkemiz ithal kaynaklara bağımlılığını azaltmadıkça bu sorunu sürekli yaşayacak. Tam on sene önce, 14 Ocak 2012’de Bursa'daki doğalgaz çevrim santralinde meydana gelen arıza nedeniyle 6 ilde elektrik kesintileri yaşanmış, İstanbul'da metro ve tramvay seferleri bile durmuştu. Aynı şekilde 31 Mart 2015’te İzmir’deki iki doğalgaz santralinin devre dışı kalmasının yarattığı dalgalanma nedeniyle Van dışındaki tüm illerimizde 12 saat elektrik kesilmişti. Bu iki büyük olaydan ders almadığımız ve doğalgazın elektrik üretimindeki payını hâlâ yüzde 30’lardan aşağı çekemediğimiz için bu sorunları yaşamaya korkarım devam edeceğiz. 85 milyonluk dev bir ülkenin sanayisini 72 saat durdurmak zorunda kalmak, enerjideki bağımlılığımızın bir bekâ meselesi olduğunu gösteriyor.” dedi.

ENSİA Başkanı Alper Kalaycı

“DOĞALGAZIN PAYI YÜZDE 10’LARA ÇEKİLMELİ”

Türkiye’nin 100 bin Megavatı (MW) bulan elektrik enerjisi kurulu gücü içinde doğalgazın payının yüzde 30’lar seviyesinde olduğunu hatırlatan Kalaycı, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının çok daha hızlı devreye alınarak bu oranın yüzde 10’lar seviyesine çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Kesintinin Türk sanayisine telafisi imkânsız zararlar vereceğine dikkat çeken ENSİA Başkanı Alper Kalaycı, şu değerlendirmeyi yaptı:

“GÜNEŞ VE RÜZGÂRDA 20’ŞER BİN MW SEVİYESİNİ YAKALAYABİLİRDİK”

“Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücünü son on yılda ikiye katlayarak 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 99 bin 820 Megavat’a (MW) taşıdı. Bu kurulu güç içinde yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının payı yüzde 21.5’e karşılık geliyor. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına son on beş yılda yapılan yatırımlar olmasaydı, sadece sanayide değil evlerde de elektrik kesintisi yaşamak zorunda kalacaktık. Temiz enerjide önemli yollar kat ettik ama almamız gereken yolun henüz başında sayılırız. Yatırım iklimini birkaç küçük adımla daha iyi bir seviyeye taşımış olsaydık, bugün 11 bin 500 MW olan rüzgâr enerjisi kurulu gücümüz en az 20 bin MW, 7 bin 800 MW seviyesindeki güneş enerjisi kurulu gücümüz de en az 20 bin MW seviyesine ulaşabilirdi. Ve Türkiye, bir boru hattında yaşanan arıza yüzünden koca bir sanayiyi 3 gün durdurmak zorunda kesinlikle kalmazdı.”

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