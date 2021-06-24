Türk Prysmian Kablo’nun yeni CEO'su Ülkü Özcan oldu

Yaklaşık iki yıldır Türk Prysmian Kablo’nun CEO’luğunu yürüten Cinzia Farisè’in Prysmian Group’un MEAT Bölgesi CEO’luğuna atanmasının ardından; Türk Prysmian Kablo’nun üst yönetimine Ülkü Özcan atandı.

Yıllardır üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunarak ve son dönemde birçok yerli ve yabancı firmaya danışmanlık yaparak Türk iş dünyasında önemli bir lider konumunda olan Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan; “Bu büyük aileyi Türkiye adına temsil ederek, tüm ekip arkadaşlarımla birlikte çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Fırsat eşitliğini destekleyen, sürdürülebilir bir gelecek için kadın istihdamına büyük önem veren bir grupta bir kadın yönetici olarak görev almaktan büyük bir onur duyuyorum” dedi.

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden lisans derecesine sahip olan Ülkü Özcan, 1998-2010 yılları arasında Lafarge Türkiye’de sırasıyla Kıdemli Stratejist, Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü ve Pazarlama Müdürlüğü yapmıştır. 2010 yılında Sabancı Holding bünyesinde yer alan Çimsa Çimento’da birçok pozisyonda görev alan Ülkü Özcan, en son Çimsa’nın CEO’luğunu yapmıştır. 2020 yılında Çimsa’dan ayrılan Özcan, bu süre zarfında Türk ve yabancı şirketlere danışmanlık yapmıştır. Türk Prysmian Kablo’nun yönetimini devralan Ülkü Özcan, bundan böyle başarılı çalışmalarını Prysmian Group çatısı altında sürdürecek.

Prysmian Group, kadın istihdamıyla öne çıkıyor

Kadın istihdamına verdiği önemle fark yaratan Prysmian Group, 2022 yılına kadar; toplam işgücü içinde, 2020’de yüzde 16,9 olan kadın oranını yüzde 17-19’a, beyaz yaka çalışanlar arasında yeni işe alınan ve 2020’de yüzde 34 olan kadın çalışan oranını yüzde 40’a; kadın yöneticilerin oranını ise yüzde 21,9’dan yüzde 25-27’e çıkarmayı, dolayısıyla cinsiyet dengesi oranını daha da iyileştirmeyi hedeflemektedir.