Türk Prysmian Kablo, ürettiği kabloların yüzde 40’ını ihraç ediyor

Dünya kablo devi Prysmian Group’un faaliyet gösterdiği 50 ülkeden biri olan Türkiye’de 57 yıldır milyonlarca km kablo üretimine imza atan Türk Prysmian Kablo, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerini dünyaya sunuyor. Mudanya’daki fabrikasında 22 bin farklı çeşit kablo üretimi yapabilen Türk Prysmian Kablo’nun ürettiği kablolar arasında; 220 kV’a kadar tüm enerji kabloları, 3 bin 600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları, fiber optik kablolar ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan özel kablolar bulunuyor. Bunun yanı sıra Türk Prysmian, kablo ve sistemleri için “Anahtar Teslimi” projeler yaparak tüm müşterilerine eşsiz ve üstün hizmetler vermeye devam ediyor.

“Yerli üretime katkı sağlıyoruz”

Yenilikçi ve yüksek performanslı kablo çözümleri ile yerli ve katma değerli üretime katkı sağlamaya devam ettiklerini kaydeden Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan, “Türk kablo sektörü, ülkemizin coğrafi konumunu göz önünde bulundurduğumuzda oldukça önemli bir yere sahip. Biz de bu durumun bilincinde bir marka olarak çok geniş bir coğrafyayı kapsayan 40’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz kabloların yaklaşık yüzde 40’lık bir kısmını Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyoruz. Türk Prysmian Kablo olarak çevreye duyarlı yenilikçi ürünler ve sistemler üzerinde yatırımlarımıza devam ederken, bir yandan da ürettiğimiz kablo ve çözümlerle dinamik sektöre ilham veriyor; kablo sektörünün gelişimine öncülük ediyor ve ülkemizin yerli üretim çalışmalarına katkı sağlıyoruz.” dedi.

“Ar-Ge harcamalarımızda yüzde 14,4 artışa imza attık”

Türk Prysmian Kablo’nun Türk kablo sektöründe “Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan” şirketi olduğunu vurgulayan Ülkü Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Prysmian Group bünyesindeki 25 Ar-Ge Merkezinden biri olan, Mudanya’da kurulu Ar-Ge Merkezimizde teknolojiye ve inovasyona yatırım yapıyoruz. Biz, sürdürülebilir büyümenin yolunun inovasyondan geçtiğine inanıyoruz. Bu düşüncemizden yola çıkarak 2020 yılında Ar-Ge çalışmalarımıza daha çok yoğunlaştık ve bunun sonucunda Ar-Ge harcamalarımızda yüzde 14,4 artışa imza attık. 2020 yılı ihracat ciromuz ise bir önceki yıla göre yüzde 37 oranında artış göstererek 665.113.320 TL olarak gerçekleşti. 2021 yılında da enerji ve telekomünikasyon altyapılarında sürdürülebilirliği destekleyen yenilikçi ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Hayata geçirdiğimiz projelerle daha iyi yarınlar için çalışmaya devam ederken ‘yeşil’ ürünlerin satışını artırmaya; enerji ve telekomünikasyonun herkes için erişilebilir olmasına katkıda bulunmaya, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir teknolojilerin üretimini desteklemeye devam edeceğiz.”

“Kablo sektöründe birçok gelişmiş ülkeden daha ileri seviyedeyiz”

İnşaat, enerji ve iletişim sektörlerindeki gelişmelere paralel olarak büyüyen Türk kablo sektörünün bugün uluslararası standartlardaki üretim teknolojileri, eğitimli işgücü, Ar-Ge çalışmaları ve giderek artan kalite bilinci ile global kablo sektöründe rekabet edebilecek ve tüm dünya ülkelerine ihracat yapabilecek seviyeye geldiğine işaret eden Ülkü Özcan, “Türk kablo sektörü dünya genelinde çok önemli bir konumda. Ülkemizdeki kablo üreticilerinin toplam üretiminin yarısından fazlasının ihraç ediliyor olması bunun en büyük göstergesi. Türkiye’deki kablo üreticilerinin eriştiği teknoloji, dünyadaki diğer üreticilerle yarışabilecek seviyede. Hatta birçok gelişmiş ülkeden daha ileri bir seviyedeyiz. Son yıllarda yapılan çalışmalar ve istatistiklere göre, Türk kablo sektörünün yurt içi ve yurt dışı satışlarının toplam büyüklüğü bugün 3-4 milyar dolar civarında ve Türkiye’deki kablo üreticilerinin toplam üretim ve cirosunun yaklaşık yüzde 80-90’lık payını, ilk sırada bulunan 20 firma gerçekleştiriyor. Öte yandan, Ar-Ge’yi destekleme alanında yapılan teşvik çalışmalarının artması ve yurt içi projelerde yerli ürün kullanımı ve yerlileşmeye verilen önemin artması, yurt içi pazarı da olumlu etkiliyor” diye konuştu.