Türk Prysmian Kablo sürdürülebilirlik çalışmalarını enerji verimlilik taahhüdü doğrultusunda yürütüyor

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonu ve Türk kablo sektörünün “En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan” Şirketi olan Türk Prysmian Kablo, “Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz” misyonundan aldığı ilhamla, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla, 2021 yılına 6 farklı enerji verimliliği projesine yatırım yaparak başladı.

“Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı hedefliyoruz”

“Değişen dünya düzeni ve her geçen gün artan dünya nüfusu küresel çevre kirliliğini tetikliyor” diyerek sözlerine başlayan Türk Prysmian Kablo CEO'su Ülkü Özcan, sözlerine şöyle devam etti: “Sınırlı doğal kaynaklarımızı korumaktan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktan biz sorumluyuz. Bu kapsamda, Türk Prysmian Kablo olarak, 2030 yılına kadar karbon ayak izimizi 59 kton azaltmayı hedefliyoruz. 2021 yılı içinde 10 farklı proje gerçekleştirmeyi planladık ve bunlar arasından 6 tanesini, yılın ilk çeyreğinde tamamlayarak enerji tüketimini azaltmaya ve verimliliği arttırmaya katkıda bulunduk.”

Türk Prysmian Kablo, planladığından da erken gerçekleştirdiği yatırımları sayesinde, yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 144,5 ton CO2 emisyonunu önledi ve yıllık doğal gaz tüketimini 481 Sm3, enerji tüketimini 117.316 kWh ve motorin tüketimini 29.759 litre azalttı. Ayrıca, yakın zamanda Türk Prysmian Kablo, sürdürülebilirlik çalışmalarını doğru ve gerçek zamanlı olarak ölçmeye yardımcı olan özel bir sürdürülebilirlik gösterge paneli geliştirdi.

“Sürdürülebilirlik, Şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası”

Ülkü Özcan sözlerini şöyle tamamladı: “Grubumuzun temel değerleri olan çok kültürlülük, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile, sürdürülebilirliği önceliğimiz, işimizin ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Türk Prysmian Kablo olarak, ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluğu faaliyetlerimizin tüm alanlarına entegre etmek ve paydaşlarımız ile toplum için değer yaratmak üzere iş modelimizi güçlendirerek, bu amaca etkin ve aktif bir şekilde katkıda bulunmak istiyoruz. 10 Yıllık Sürdürülebilirlik Planımız kapsamında, Sürdürülebilirlik Elçilerimizin katkıları ve özverileri sayesinde, ilk çeyrekte planladığımız projelerden altısını tamamladık; diğerleri üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz. Planımız ve bu doğrultuda verdiğimiz sürekli artan taahhüdümüz ile, gezegenimizi ve insanları korumayı hedefliyor ve “Türkiye'yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz.”