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Türk mutfak devi Öztiryakiler’e Japon ortak

Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe dünyanın en büyük üç firması arasında yer alan Japon Hoshizaki Corporation, sektörün Türkiye’deki en büyük firması Öztiryakiler’e yüzde 28.6 oranında ortak oldu. Öztiryakiler’den yapılan açıklamada, dünya genelinde 51 grup şirketi ve yaklaşık 13 bin çalışanı olan Hoshizaki Corporation ile varılan anlaşmanın Japon devinin Türkiye’ye ve kendilerine olan güveni gösterdiği belirtilirken, “Hoshizaki’den gelen talep üzerine bu ortaklığı gerçekleştiriyoruz. Hoshizaki ve Öztiryakiler sinerjisi şirketimizin hızlı büyümesine ivme katacaktır.” denildi.

Türk mutfak devi Öztiryakiler’e Japon ortak

Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe dünyanın en büyük üç firması arasında yer alan Japon Hoshizaki Corporation, sektörün Türkiye’deki en büyük firması Öztiryakiler’e yüzde 28.6 oranında ortak oldu. Öztiryakiler’den yapılan açıklamada, dünya genelinde 51 grup şirketi ve yaklaşık 13 bin çalışanı olan Hoshizaki Corporation ile varılan anlaşmanın Japon devinin Türkiye’ye ve kendilerine olan güveni gösterdiği belirtilirken, “Hoshizaki’den gelen talep üzerine bu ortaklığı gerçekleştiriyoruz. Hoshizaki ve Öztiryakiler sinerjisi şirketimizin hızlı büyümesine ivme katacaktır.” denildi.

10 Kasım 2019 Pazar 23:54
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Türk mutfak devi Öztiryakiler’e Japon ortak

Türkiye’nin lider endüstriyel mutfak ekipmanları üreticisi Öztiryakiler, merkezi Japonya’da bulunan ve sektörün dünyadaki en büyük üç firmasından birisi olan Hoshizaki Corporation ile yüzde 28.6 oranında ortak olmak için anlaşmaya vardı.

Konu ile ilgili olarak Öztiryakiler’den yapılan açıklamada, dünya genelinde 51 grup şirketi ve yaklaşık 13 bin çalışanı olan dünya devi ile yapılan ortaklık anlaşmasının hem Türkiye hem de Öztiryakiler açısından çok önemli olduğunun altı çizildi ve Hoshizaki’nin Türkiye’ye, Türk ekonomisine ve Öztiryakiler’e duyduğu güvenin kendileri için gurur kaynağı olduğu belirtildi.

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