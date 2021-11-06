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Türk moda endüstrisinden Danimarka’ya 1 milyar dolar ihracat

İzmir-Kopenhag arasında moda köprüsü kuruluyor. Danimarkalı ithalatçılar, Türk konfeksiyon ürünlerini ithal etmek için İzmir’e geldi. Danimarka’dan gelen 9 ithalatçı firma, İzmir’de 33 Türk konfeksiyon ihracatçısıyla “Alım Heyeti”nde buluştu.

İş Dünyası 06.11.2021, 10:48
Türk moda endüstrisinden Danimarka’ya 1 milyar dolar ihracat

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde düzenlenen “Alım Heyeti” programına katılan Danimarkalı konfeksiyon tedarikçileri Türk konfeksiyon ihracatçısı firmalarla ilk gün 100’den fazla ikili iş görüşmesi yaparken, ikinci gün firmaların üretim tesislerini ziyaret etti. 

Sertbaş: “Danimarka’ya 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz”

Türk hazırgiyim sektörünün 2021 yılının Ocak – Ekim döneminde 16,7 milyar dolarlık ihracat performansı ortaya koyduğu bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, bu ihracata Egeli hazırgiyim ihracatçıları olarak 1,3 milyar dolarlık katkı sağladıklarını, 2021 yılı sonu için ortaya koydukları 1,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için alım gücü yüksek İskandinav pazarına yoğunlaştıklarını dile getirdi. 

Ege Bölgesi’nin organik tekstilde önemli bir üretim merkezi olduğuna da vurgu yapan Sertbaş, “Danimarkalı tüketici organik ürün tüketimi konusunda daha duyarlı. Danimarka’ya 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde 304 milyon dolar olan ihracatımız, 2021 yılının aynı zaman aralığında yüzde 16’lık artışla 354 milyon dolara çıktı. 2021 yılı sonunda 500 milyon dolar, orta vadede de Danimarka’ya 1 milyar dolarlık konfeksiyon ürünleri ihraç etmek için karşılıklı temaslarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. 

Hoppe: “Türkiye’de aradığımız sürdürülebilir ve kaliteli ürünleri buluyoruz”

“Alım Heyeti” açılışında konuşan Danimarka İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe, Danimarkalı firmaların Türk moda endüstrisiyle ticaretini artırmasını Danimarka Hükümetinin desteklediğini, özellikle Covid sürecinde çoğu firmanın karşı karşıya kaldığı tedarik zinciri sorunu nedeniyle yakın coğrafyadan tedarik konusunun ön planda olduğunu, Türkiye’de aradıkları sürdürülebilir ve kaliteli ürünü bulduklarını, iş birliğinin devamı için benzer organizasyonun en kısa zamanda tekrarlanması gerektiğini vurguladı. 

Seyfeli: “Çevre dostu üretimimiz Danimarkalı tüketicide karşılık buluyor”

Hazır Giyim İhracatını Geliştirme URGE Projesi kapsamında 2018 yılında Danimarka’ya “Sektörel Ticaret Heyeti” gerçekleştirdiklerini, o dönem kurulan iş birliği köprüsünün devam ettiğini vurgulayan EHKİB Başkan Yardımcısı ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli, Alım Heyeti organizasyonunun 2018 yılında başlayan iş birliğinin devamı olduğunu, Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlığının da büyük bir avantaj olduğuna dikkati çekti.

Avrupalı tüketicinin önemsediği insana ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve sorumlu üretim yaptıklarını, daha yeşil ve çevre dostu üretim için çaba harcadıklarını, Ege Bölgesi’ndeki üretici firmaların pek çoğunun GOTS sertifikasına sahip olduğunu bu nedenle Türkiye-Danimarka arasında ticaretin gelişebileceği bir zemin olduğunun altını çizen Seyfeli; “Danimarka pazarına yoğunlaştık. Bu iş birliğimiz sürecek. Danimarka yıllık 5,3 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı yapıyor. Türkiye olarak Danimarka’ya 2020 yılında 418 milyon dolarlık ihracat yaptık. Danimarka’nın ithalatından yüzde 8 pay alıyoruz. Bu “Alım Heyeti” organizasyonu Danimarka pazarından aldığımız payı artırmak için büyük fırsatlar doğuracak. Bu buluşmada talebin Danimarka tarafından gelmiş olmasını da bizler için çok anlamlı ve değerli.  Pandemiyle birlikte önem kazanan yakından tedarik konusunun en somut örneklerinden biri olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

Danimarka “Alım Heyeti” programına Türk moda endüstrisinden katılan firmalar şunlar oldu: “ADA DESİGN, AKÇAKAYA TEKSTİL, AKINCI TEKSTİL, AS KONFEKSİYON, BETA KONFEKSİYON, CASA TEKSTİL, DEMOTEKS, DESMA TEKSTİL, ENRA TEKSTİL, ERİŞ GİYİM, FIRATTEKS, GSA TEKSTİL, HMS KONFEKSİYON, LEANA TEKSTİL, MASEKSPORT, MAYTEKS, MAYYANA TEKSTİL, MD TEKSTİL, MEBA GİYİM, MEJORTEX, MERİS TEKSTİL, MODALT TEKSTİL, MODELİT TEKSTİL, NARKONTEKS, ORİMPEX TEKSTİL, OZMOZ TEKSTİL, ÖZSİMGE TEKSTİL, PASTEKS, PUMAY TEKSTİL , RAL TEKSTİL, SEYFELİ TEKSTİL, TULİNE TEKSTİL ve YALAZ TEKSTİL”

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