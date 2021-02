Türk moda endüstrisi çevresel sürdürülebilirlik yetkinliklerini arttırmak için harekete geçti

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen “Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi” çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerine yoğunlaştı.

EHKİB, URGE Projesi kapsamında proje katılımcısı 12 firmaya yönelik olarak kurgulanan çevresel sürdürülebilirlik danışmanlık faaliyetine başladı.

Çevresel sürdürülebilirlik danışmanlık sürecinin Şubat – Mayıs ayları arasında tamamlamayı planladıklarını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, planlanan danışmanlık programı ile firmaların çevre mevzuatı kapsamında yasal gerekliliklerinin tespit edileceğini, çevresel risk ve fırsat analizlerinin yapılacağını ve sera gazı emisyonlarının envanterlerinin çıkarılacağını kaydetti.

“Sürdürülebilirlik konusunun tekstil ve hazır giyim sektörleri açısından önemi gün geçtikte artmakta” diyen Sertbaş, “Özellikle ihracatımızın yüzde 80’den fazlasını yaptığımız Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren markalar ve müşteriler konuya özel bir önem veriyorlar. 2022’den itibaren karbon vergisi hayata geçecek. Proje kapsamında kurgulanan bu danışmanlık faaliyeti ile firmalarımızın yeşil üretime odaklanmaları, doğaya daha az karbon salınımı yaparak üretim yapmalarını hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik öncelikli konumuz. Girdilerin sürdürülebilirlik modellerine uygun tedarik edilmesi, ürünlerin döngüsel modellere uygun olarak tasarlanabilmesi için çalışıyoruz. Dijitalleşmenin sunduğu olanaklarla firmalarımızın sürdürülebilirlik yetkinliklerini ve üretimlerini arttrımayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Türk Moda Endüstrisi’nin Avrupa pazarına yakınlık avantajı olduğunu hatırlatan Sertbaş, bu avantajı sürdürülebilir çevre dostu üretimle taçlandırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen “Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında çevresel sürdürülebilirlik danışmanlığını aşağıdaki firmalar alacak; “Demirışık Tekstil Konfeksiyon San. Tic. A.Ş., Demoteks Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti., Eco Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Enra Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti., İya Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Merger Tekstil San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Mergü Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti., Orimpex Tekstil A.Ş., Seyfeli Tekstil Dış Tic. Tur. İnş. Taah. Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti., Tayra Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Version Tekstil Turizm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ve Zaroteks Tekstil İnş. İth. İhr. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.”