Türk mobilyacısının 2021 hedefi; ABD

Dünyanın dokuzuncu büyük üreticisi, sekizinci büyük ihracatçısı olan Türkiye mobilya sektörünün ihracat çalışmalarında etkin rol üstlenen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında katılımcılara seslenen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, tüm sektörle ortaklaşa çalışarak sektörün ihracat hedeflerine ulaşması için çalışacaklarını söyledi.

“İhracat hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Mobilya sektörünün gelişmesi ve olası sorunlarını çözmek için 360 derece çalıştıklarını söyleyen Güleç, “Sektörümüzün sorunlarına çözüm sunmak için girdiğimiz bu yolda hedeflerimizi hep yüksek tuttuk ve sektörümüzün sesi olmayı kendimize ilke edindik. Biz, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak Birliğimiz altında faaliyet gösteren sektörlerimizin ihracat hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak bilindiği üzere sağlık temelli pandemi krizi tüm sektörleri etkilediği gibi mobilya sektörünü de etkiledi. Biz firmalarımızın süreci hızla aşarak eskisinden daha yüksek bir performans göstereceklerini biliyorduk; şükürler olsun ki böyle de oldu. Yanı sıra ülkemizdeki aşılamanın hızla tamamlanacağına inancımız tam. Temennimiz yerli aşımız üzerindeki çalışmaların süratle tamamlanarak tüm insanlığın hizmetine açılması yönündedir” dedi.

Avustralya’ya yönelik Sanal Ticaret Heyetimizi tekrarlıyoruz

2020 yılında başladıkları sanal ticaret heyetlerine bu yıl da devam edeceklerini söyleyen Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü; “Salgın döneminde firmalarımızı, satın almacılarla Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Tebliği kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz Sanal Fuar ve Sanal Ticaret Heyetleri ile bir araya getirdik. Şunu büyük mutluluk ve gururla dile getirmek isterim ki; birlik olarak Türkiye’nin Devlet Destekli ilk Sanal Fuarı olan Furnistry Sanal Fuarı’nı kırkın üzerinde firmamızın katılımıyla başarıyla gerçekleştirdik. Arkasından 2020 Kasım ayında Avustralya’ya yönelik Sanal Ticaret Heyeti organizasyonunu başarıyla tamamladık ve firmalarımızın talebi üzerine Avustralya’ya yönelik Sanal Ticaret Heyetimizi tekrarlıyoruz. Mayıs ayı başında B2B görüşmeleri planlandı. Diğer taraftan Karton–Ambalaj ve Kırtasiye sektörlerimizden firmalarımızın katılımıyla ABD’ye yönelik Sanal Ticaret Heyeti çalışmalarımız; aynı zamanda da mobilya sektöründen firmalarımızın katılımlarıyla İspanya’ya yönelik Sanal Ticaret Heyeti çalışmalarımızda devam etmekte. Yine geçen yıl 45 firmamızın katılımlarıyla Çin Halk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiğimiz CIFF 2020 Uluslararası Mobilya Fuarı, salgın döneminde gerçekleştirilen tek milli katılım organizasyonu olma özelliği taşıyor. Diğer taraftan salgın koşullarına rağmen firmalarımız 1500 m2 alanla CIFF 2021 Uluslararası Mobilya Fuarındaki yeri aldı.”

Türk mobilyacısı 2021'de ABD pazarına odaklanacak

Türkiye mobilya sektörünün var olduğu pazarlar ve hedef bölgelere yönelik derinleşme çalışmalarının sürdüğünü belirten İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, “5 yıl önce ABD'ye 15-20 milyon dolar ihracat yapıyorduk, bugün bu rakam 200 milyon doları aştı. 2020'de pandemiye rağmen ABD'ye 283 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Demek ki dünyanın en büyük müşterisi olan ABD'ye çok daha fazla ihracat yapabiliriz. Ülkeye ihracatta kısa sürede 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Tabii ABD hedeflerimiz bunlarla sınırlı değil. Ülkedeki tasarım merkezlerinde yer alarak Türk mobilyasının tanıtımına yönelik faaliyetler yürüteceğiz. Çünkü sadece ürün satmak bir şey ifade etmiyor, önemli olan katma değerli ürünle pazarda yer almak. Bu doğrultuda, mobilya, kağıt ve orman ürünlerine yönelik olarak ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yurt dışı lojistik merkezi kurulmasına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı’na başvurumuzu yaptık. Çıkacak sonuçlar, sektörümüzün geleceği için oldukça önem arz ediyor” dedi.