TÜRK METAL SENDİKASI BAŞKANI ÖZBEK HAYATINI KAYBETTİ

Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, bu sabah Ankara'daki evinde kalp krizi geçirdi. Çocukları tarafından hastaneye kaldırılan Özbek, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

MUSTAFA ÖZBEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Mustafa Özbek, 34 yıl boyunca Türk Metal Sendikasının genel başkanlığını yürüttü. "Avrasya vizyonu" ile hareket ettiğini söyleyen Özbek başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere bölgedeki ülkelerle sıkı ilişkiler kurdu. 1994 yılında Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu'nun başkanlığını üstlendi. 2005'te Yörük ve Türkmen derneklerinin bir araya gelerek kurdukları Türk Boyları Konfederasyonu'nunda da başkanlık görevini üstlendi."Türkiye'm Topluluğu" isminde bir sivil toplum örgütü oluşturdu. Mustafa Özbek, evli ve 6 çocuk babasıydı.