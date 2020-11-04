Türk Kozmetik Markası Lactone’dan dev yatırım

Türkiye’de toplam hacmi 26 milyar dolara ulaşan ve bu hacmin büyük bölümü yabancı şirketler tarafından domine edilen kozmetik pazarında 2013 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Lactone, mevcut yatırım miktarını artırma kararı aldı. 7 yıl önce bir start-up şirketi olarak sektöre giren ve şu anda 400’e yakın çalışanı bulunan Lactone, 8 milyon dolarlık ek yatırımla Çorlu-Ergene’deki üretim tesisini 10 kat büyüterek 30 bin metrekarelik alana genişletti. Cilt bakımdan, saç bakım ürünlerine, makyajdan parfüme kadar çeşitli kozmetik ürünlerin yanında sağlık destek ve besin takviyesi için de üretim yapan Lactone ürünlerinin yüzde 98’i Avrupa, ABD ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Lactone Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat

“Yerli Üretici Olarak Önceliğimiz İhracat”

COVID-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada sağlık destek ve besin takviyesi pazarına yoğun bir talebin oluştuğunu belirten Lactone Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, pazarın hızla büyümesi ve ihtiyaca cevap verilebilmesi için Lactone da ek yatırım kararı aldıklarını söyledi. “Lactone Life” markasıyla 28 farklı ürünü satışa sunduklarını da kaydeden Akat şunları söyledi;

“Tüm ürün gruplarının üretiminde; ABD, İtalya ve Fransa’dan Ar-Ge ve know-how desteğiyle üretimi Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Lactone olarak 7 yıldır kozmetik pazarının yüzde 95’ine hakim olan Amerikan, Alman, Fransız ve İtalyan firmaların karşısında yerli üretici ve marka olarak büyük mücadele veriyoruz. Yola çıktığımızdan bu yana, kalitemizden ödün vermeden milli bir marka olarak uluslararası pazarlarda etkin olma stratejisi sürdürüyoruz. Bugün yerli marka ve üreticiler bazında lider durumdayız. Kozmetik ürün grubunda üretimimizin yüzde 98’ini Avrupa, Orta Doğu ve Afrika da dahil dünyanın dört bir yanına ihraç ederek, Türk markaları içerisinde ilk 10’da yer alıyoruz ve hatta İtalya’ya ihracatta Türkiye lideriyiz. Yerli üretici olarak Türk Malı ürünlerin ihracatı önceliğimizdir.”







“Dünya beslenme sürecinde 3 büyük tehditle karşı karşıya”

Sağlık destek ve besin takviyesi pazarına yönelik ürün geliştirme sürecine başladıklarını ve kısa bir süre önce ürünlerini satışa sunduklarını belirten Akat, “Dünyada insanların sağlığı açısından 3 önemli problem oluştuğunu gördük. İlk olarak obezite ve aşırı kilolar. İkinci olarak da artık kullandığımız tüm gıdaların DNA yapılarıyla oynanmasından dolayı doğal yapılarının bozulmuş olması. Bunun sonucu olarak da insan metabolizması, sindirim sistemi üzerinden gıdalardaki faydalı içerikleri doğru şekilde emip, vücudumuza yararlı hale getiremiyor. Haliyle bu yararlı vitamin ve minerallere sahip olabilmek için gıda takviyesi almak zorundayız. Üçüncü problemse bugün COVID-19 pandemisi yaşanıyor. Tüm dünyada aşı ve benzeri çalışmalar için yoğun çaba sarf ediliyor. Ancak bu virüse karşı en önemli mücadele yöntemi, vücut direncinin artırılması. Bunun da yolu, doğru vitaminleri doğru zamanda kullanmak. Biz Lactone Life markamız ile bu üç probleme yönelik sağlık destek ve besin takviyesi ürünleri geliştirerek insanlığın kullanımına sunduk” şeklinde konuştu.

“COVID-19’un baş düşmanı kekik yağı”

Pandemi süreciyle birlikte sağlık destek ve besin takviyesi pazarında yüzde 150’lere varan artışlar yaşandığına dikkat çeken Lactone Yönetim Kurulu Başkanı Akat şunları söyledi:

“COVID-19 da dahil olmak üzere mantar temizleme, kötü bakterileri yok etme ve pek çok türden virüse karşı etkili en önemli silahın kekik yağında bulunan Carvacrol’un etken madde olduğu, dünya genelindeki 46 farklı üniversitede yapılan çalışmalar tarafından onaylandı. Dünyada 3-4 binden fazla kekik çeşidi bulunuyor ama etken maddenin en yoğun ve iyi olduğu 14-15 kekik türü var. Lactone Life marka ürünlerimizden Carvacrol, Türkiye’de üretilen bu en etkin kekik türlerinin yağından hazırlanıyor. Lactone Life Carvacrol’ü kapsül, ağız spreyi ve çay şeklinde satışa sunduk. Yine Lactone tarafından üretilen dezenfektanlarda da bu etken maddeye yer verdik.”

Vitamin ve mineral takviyeleri ile zayıflama amaçlı besleyici setinin de yer aldığı Lactone Life ürünlerine, lactone.com.tr adresinin yanı sıra Türkiye’nin bilinen ve en güvenilir online satış kanallarından ulaşılabiliyor.