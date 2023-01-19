Türk kahvesi ve lokum uyumu Arzum OKKA ve Ali Muhiddin Hacı Bekir birlikteliğinde tekrar hayat buldu

İş birliğine ilişkin Ali Muhiddin Hacı Bekir’in Kadıköy’deki mağazasında yapılan özel davette, kahve danışmanı ve yazar Cenk Girginol’un katılımıyla Türk kahvesi-lokum eşleşmesi gerçekleştirildi. Lokum eşliğindeki Türk kahvesi sunumlarının yüzyıllar öncesinden günümüze yansıyan geleneğine değinen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “İki markanın güçlerini birleştirmesi sonucu, Türk kültürünün en köklü geleneklerinden olan Türk kahvesi ve lokumun birlikteliğiyle lezzeti ikiye katlıyoruz” dedi.

Türk kahvesinin en iyi eşlikçilerinden birinin lokum olmasından yola çıkan iki köklü marka, Arzum OKKA Rich ile hazırlanan farklı lezzetteki Türk kahvelerini Ali Muhiddin Hacı Bekir ’in asırlık lezzeti lokum ile birleştirdi. İş birliği kapsamında Ali Muhiddin Hacı Bekir’in Kadıköy’deki mağazasında Arzum OKKA X Ali Muhiddin Hacı Bekir, Türk kahvesi ve lokum eşleşmesi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sohbetlerin ilk oturumunda, kahve danışmanı ve yazar Cenk Girginol moderatörlüğünde Ali Muhiddin Hacı Bekir Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Celalyan ile Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, kahve ve lokum eşleşmesi hakkında konuştu. Keyifli sohbetin ardından etkinliğe katılan misafirler, Cenk Girginol ile çeşitli tatlardaki Türk kahvelerinin farklı lokumlar ile eşleşmesine dair lezzetli bir tadım gerçekleştirme fırsatı buldu.

“Lokum her dönem Türk kahvesinin en iyi eşlikçilerinden biri oldu”

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Ali Muhiddin Hacı Bekir ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin kendileri için büyük önem taşıdığını kaydetti. Kolbaşı; “600 yıllık kültürel geçmişe sahip Türk kahvesinin yanına lokum ikram edilmesi önemli geleneklerimizden biri. Osmanlı saraylarında lokum eşliğindeki Türk kahvesi sunumu gerçek bir merasim havasında gerçekleşirdi. Yani lokum her dönem Türk kahvesinin en iyi eşlikçilerinden biri oldu. Biz de buradan yola çıkarak Arzum OKKA Rich ile hazırlanan birbirinden farklı tarif ve lezzetteki Türk kahvelerini Türk lokumu ile eşleştirdik. Kökleri 1777’ye dayanan, dünyanın en eski 100 markasından olan Ali Muhiddin Hacı Bekir, kendi sektörünün öncülerinden biri. Biz de Küçük Ev Aletleri sektörünün köklü ve lider markalarından biriyiz. İki markanın güçlerini birleştirmesi sonucu artık Türk kültürünün en köklü geleneklerinden olan Türk kahvesi ve lokumun birlikteliğiyle lezzeti ikiye katlıyoruz. Hangi Türk kahvesi ile hangi çeşit lokumun daha iyi eşleşeceği konusunda yaptığımız çalışmamız ilginç sonuçlar ortaya koydu. Örneğin sade veya sütlü Türk kahvesi ile ekstra fıstıklı lokum, kakuleli Türk kahvesi ile güllü lokum ya da çikolatalı Türk kahvesi ile naneli lokum gibi enfes eşleşmeler ortaya çıktı. Bu ortak çalışmanın her iki taraf için de son derece verimli, güzel sonuçlar ortaya çıkaracağına, Türk kahvesini dünyaya yayma misyonumuz doğrultusunda yapacağımız çalışmalara önemli katkılar sunacağına tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.

“Biz de Türk lokumunu dünyaya sevdirmeyi misyon edindik”

Ali Muhiddin Hacı Bekir Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Celalyan, dünya lezzeti olan Türk Kahvesi ve Türk lokumu birlikteliğinden keyifli işler çıkacağını dile getirdi. Celalyan, “Türk kahvesi kültürünü dünyaya tanıtma misyonu olan Arzum OKKA ile ortak noktamız, bizim de Ali Muhiddin Hacı Bekir klasik lezzeti olan lokumu dünya mirası olarak görüp tüm dünyaya sevdirme misyonumuz” diye konuştu.

Etkinlikte Türk kahvesi ve lokum eşleşmesiyle ilgili olarak Cenk Girginol moderatörlüğünde gerçekleşen sohbetlerin ikinci oturumunda Leyla Celalyan’a bu kez Arzum Pazarlama Direktörü Özlem Zülal eşlik etti. Lokum eşleşmelerinin deneyimlenmesi etkinliğine misafirler yoğun ilgi gösterdi.