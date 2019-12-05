Karaoğlu Peyzaj’ı 1994 yılında kurarak kadın girişimciliği konusunda önemli bir adım atan Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, TOBB öncülüğünde ve TEPAV işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Türkiye Fast Growing’ yarışmasında Türkiye’nin 2008-2010 yılları arasında en hızlı büyüyen ilk 25 şirket arasına girmeyi başardı. Karaoğlu Peyzaj Kurucu Ortağı Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, kadın girişimciliği konusunda Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

Şirketinizin 2019 yılında ulaştığı büyüklüğü ve gelecek hedeflerini anlatır mısınız?

Şirketimiz bu yıl 25.yılını kutluyor. Bitkisel ve Yapısal Peyzaj’daki uzmanlığımızın yanı sıra Erozyon kontrol sistemleri ve doğa onarımı konusundaki başarılarımızla hızlı bir büyüme kaydettik. Hatta bu büyüme “Türkiye Fast Growing” yarışmasında Türkiye’nin 2008-2010 arasında en hızlı büyüyen ilk 25 şirketi, 2018 yılında Deloitte Private tarafından Best Managed Companies programının kazananlarından biri ve 2019 yılında 5. dönem TOBB Türkiye 100 kapsamında Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketleri arasında yer aldık.

Karaoğlu Peyzaj olarak öncelikli hedefimiz, sektörel anlamda varlığımızı ve altyapımızı güçlendirmek; buna yatırım yapmak. Ve tabii sürdürülebilir peyzaj çalışmalarımızı artırarak doğaya karşı sorumluluğumuzu devam ettirmek.

“TÜRK KADINI GİRİŞİMCİLİK KONUSUNDA HEVESLİ”

Türkiye’de iş dünyasında kadın girişimcilerin ve kadın istihdamının konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında hangi konumdayız?

Türkiye’de başarılı olmuş çok sayıda kadın girişimci var. Bir o kadar da iyi projesi olan ve hayata geçirmeyi bekleyen kadın var. Türk kadını girişimcilik konusunda hevesli ve fikir üretir konumda. Önemli olan iyi fikirleri önce projeye sonra hayata geçirmekteki azim.

Kendimizi gelişmiş ülkelerle kıyaslamak yerine kendi ülkemizdeki potansiyelin farkına varmanın ve var olanı büyütmeye çalışmanın bizi doğru yerlere taşıyacağı kanaatindeyim.

“KADINLAR İÇİN KADINLARLA BERABER PROJELER GELİŞTİRİYORUZ”

Şirket olarak ‘kadın girişimcileri’ ve ‘kadın istihdamını’ desteklemek konusunda neler yapıyorsunuz? Kadın çalışan sayınız ne kadar?

Karaoğlu Peyzaj olarak teknik personel kadın çalışan sayımız %50-60, diğer firmamız Ada Plant olarak ise çalışan kadın sayımız %50 oranındadır.

Kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projeleriniz var mı?

Bu zamana kadar aktif olarak birçok STK’da çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Kadın girişimcileri destekleyen KAGİDER ve ANGİKAD bunlardan bazıları. Kadınlar için kadınlarla birlikte projeler geliştiriyoruz. Mentörlük çalışmalarımız oluyor.Kadınlara rol model olan bir çok projede, kadınların hem kendi işlerini kurmalarında hem de işlerini geliştirmelerinde rol haritaları çizebilmeleri için yardımcı oluyoruz.

“KADIN İSTİHDAMI HALA YETERLİ SEVİYEDE DEĞİL”

İş dünyasında kadın olmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir? Başarınızın sırrını açıklar mısınız?

İş dünyasında belirli bir yol kat edilmiş olsa da ne yazık ki hala kadın istihdamı yeterli seviyede değil ve kadın- erkek çalışanlar arasındaki ideal eşitlik sağlanamadı. Ancak bu olumlu gelişmeler yaşanıyor ve bu gelişimde hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var.

Kadın olmanın en büyük avantajı, hiç şüphesiz kadınların iletişim yönünün ve yönetim becerisinin gelişmiş olmasıdır. Kadınlar iyi ilişkiler kurarak destek almak ve destek olmak konusunda iletişimden kaçınmazlar. Süreçleri iyi yönetebildikleri için de hızlı aksiyon almaları mümkün olur.

Eğer bugün “başarılı” olarak adlandırılıyorsam bunu işimin mutfağında erken yaşlarda mesleğimin inceliklerini öğrenmek, hedef odaklı yılmadan çalışmama ve gelişmeye açık olmama bağlayabilirim.

“KADINLAR CESARETLİ ADIMLAR ATMAKTAN KORKMASIN”

Kendi işlerini kurmak isteyen kadın girişimcilere önerileriniz nelerdir?

Kendi işlerini kurmak isteyen kadınlar cesaretli adımlar atmaktan korkmasınlar. Önlerine çıkan engellerden kendilerine olumlu çıkarımlar yaparak yollarına devam etsinler. Başarı, istikrarlı adımlarla ilerlenmesi gereken bir yoldur. Ekonomik özgürlüğün getirdiği özgüvenin tadını bir kez aldıklarında hep daha fazlası için çalışma ve kendilerini geliştirme motivasyonuna sahip olacaklardır zaten… Önemli olan kırılma noktasına ulaşana kadar vazgeçmemek. Başaran herkes bu şekilde başarmıştır. Başarılı kadınların hikayelerini takip ederek ilham almaları da teşvik edici olacaktır. Kutup yıldızlarını asla bırakmasınlar.

Finansman eksikliği konusu girişimci kadınların en temel sorunlarından biri oluyor ama bu sorunu da çözmelerine yardımcı olacak çokça dernek, kuruluş var. İyice araştırıp kendilerine en uygun olanlarla temasa geçmelerini tavsiye edebilirim. Bir diğer önerim ise kendilerinin de mutlaka bir STK’da aktif olarak çalışmaları ve işin mutfağında olmalarıdır.

İş dünyasındaki kadınlara yönelik kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizden bahseder misiniz?

Kadınların güçlenmesi, ülkenin güçlenmesi demektir. Bu alanda çalışmalarıma aynı hızla devam ederken; daha sürdürülebilir yol haritaları çıkartmak, geniş perspektifte bakmaya yöneltmek denilebilir.