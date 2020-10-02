Türk insanı ortopedik ve antibakteriyel özellikli yatak alıyor

Türkiye’de yatak pazarı yıllık 4 milyon satışla 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Stres, yoğun iş temposu ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlü tutma nedenleri karşısında tüketicilerin, son yıllarda yatak seçiminde daha titiz davrandığı, uyku kalitesini artıran, koku tutmayan, antibakteriyel ve ortopedik özellikli yatakları tercih ettiği araştırmalarla kanıtlandı. Türkiye yatak pazarının en önemli temsilcilerinden Bambi Yatak, Oscar Araştırma şirketi işbirliğiyle tüm Türkiye genelinde 1.397 denekle görüşülerek titizlikle hazırlanan “Türkiye Yatak Markaları İmaj Araştırması”, Türk halkının yatak satın alma tercihlerinin nabzını tuttu. Tüketici beklentilerini dikkate alarak ürün geliştirilmesine önem veren ve bu doğrultuda cironun yüzde 1’ini Ar-Ge ayıran Bambi’nin araştırması, çarpıcı sonuçları da ortaya koydu.

Erkekler terletmeyen yatak, kadınlar çift taraflı kullanım tercih ediyor





Türk insanı günde 6-8 saatini uykuda geçiriyor,

Erkekler terletmeyen, antibakteriyel ve ortopedik yatak tercih ediyor,

Kadınlar ortopedik, antibakteriyel ve kolay temizlenen yatak alıyor.

Araştırmaya göre, tüketici tercihlerinde erkeklerde yüzde 91, kadınlarda yüzde 92,3 ile ortopedik özellikli yataklar ön plana çıkıyor. Antibakteriyel özellikli yataklar ise kadınlarda yüzde 69,9 erkeklerde yüzde 62.7’lik oranla satın alma tercihinde ikinci sırada geliyor. Erkeklerin öncelikli tercihlerinde yumuşak olması, terletmemesi gelirken, kadınlarda kolay temizlenebilir olması ve çift taraflı kullanım özelliği öne çıkıyor. Uyku saatleri ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki gözlenmeyen ve günlük ortalama 6-8 saatini uykuda geçiren Türk halkının yüzde 18,3 oranında orta sertlikte yatakları tercih ettiği belirlendi. Çift taraflı kullanım, koku tutmama özelliği, estetik görünüm, organik ve özellikli kumaş gibi nitelikler ise tercihlerde ortalama düzeylerde kaldı. Araştırma sonucunda ‘sert yataklar’ yüzde 3,3 ile son sırada yer aldı.

Ne sıklıkla yatak değişiyor?

Türk insanının en fazla 3 ila 5 yıl içerisinde yatağını değiştirdiği belirlendi. Çift kişilik yatak alımında ideal fiyat 47,9 ile 2,000-3,499 TL bandındayken, her yüz kişiden 56,2’si ise 6,500 ve üzeri olan fiyatları rasyonel bulmadığını ifade etti. Tüketici tercihlerinde yatak konusunda uzmanlık algısı yüzde 36,2 ile birinci sırada yer aldı ve yüzde 22 ile tercihte etkili olan ithal markalar, uzmanlığın ardından geldi. Yerlilik ise yüzde 11 ile tercihlerde ortalama bir etken olarak ölçüldü.

TV reklamları tercihlere yön veriyor!

Tüketici, cinsiyet farkı olmaksızın satın alma aşamasında markaların mağazalarından bilgi almayı tercih ederken, TV ve internet reklamlarının bilgi edinme noktasında tercih edilmediği saptandı. Buna rağmen TV reklamlarının marka bilinirliği ve aksiyon çağrısı açısından hâlihazırdaki en etkin mecra olduğu ölçümleniyor.