Türk İklimlendirme Sektörü Özbekistan’daki Ticari Faaliyetlerini Artırıyor

Türkiye’den 32 firmanın iştirak ettiği bu önemli ticari heyet organizasyonu, 08 Şubat Salı günü heyet katılımcısı firmaların temsilcilerinin T.C. Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker yaptıkları toplantı ile başladı. İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal’ın açılış konuşması ile başlayan toplantı sonrasında Abdullah Yavuz Türker’in gerçekleştirdiği ülke sunumu ile devam etti. Toplantıda ayrıca Türk-Özbek İş Adamları Derneği Başkanı Davut Azmi Erbaş’ta bir konuşma yaparak tecrübelerini heyet katılımcısı firma temsilcileri ile paylaştı.

İkili iş görüşmelerinin başladığı 09 Şubat Çarşamba günü ise İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal’ın yaptığı sektör sunumları ile başladı. Ardından TTMD’yi temsilen Başkan Yardımcısı Nermin Köroğlu, Derneği ve Tesisat Mühendisliğinde ülkemizin geldiği noktayla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra başlayan ikili iş görüşmelerine Özbekistan’dan 157 firmadan 204 yetkili katılım sağladı. Programda 400’den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda ise Özbekistan Harezm Eyalet Bölge Valisi Farhod Ermanov etkinliği ziyaret ederek İSİB yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

İkili iş görüşmelerinin bitmesinin ardından 130 kişinin katılım sağladığı bir Gala Yemeği organize edildi. Yemeğe T.C. Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker, DEİK Türkiye – Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Özgüven, Harezm Eyalet Vali Yardımcısı Saidov Botir Ozodovıch, Taşkent’te yerleşik sektörel firma yetkilileri ile heyete katılan Türk firmaların yetkilileri katılım sağladı. İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, DEİK İş Konseyi Başkanı Özgür Özgüven ve Büyükelçi Olgan Bekar katılımcılara hitaben konuşmalar gerçekleştirdi.

İSİB ve TTMD yetkilileri 10 Şubat Çarşamba günü ise Mimar Group, Texnopark, Enter Engineering, Koç Construction gibi firmalar ile Özbekistan Ev ve Kamu Hizmetleri (Kommunal) Bakanlığı ve Uzeltexsanoat kurumuna birer ziyaret gerçekleştirdi.

Özbekistan’a gerçekleştirdikleri ticari heyet organizasyonu ve bağlantılı ziyaret ve toplantıların başarı ile gerçekleştirildiğini ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, toplantılar ve ziyaretler ardından şunları söyledi:

“Özbekistan, Türk İklimlendirme Sektörü açısından stratejik öneme sahip bir ülke. Her sene yaklaşık 1,8 milyar dolar iklimlendirme sektörü ithalatı yapan Özbekistan, Türkiye için çok ciddi bir pazar. Türk İklimlendirme Sektörü, şu anda Özbekistan’ın iklimlendirme sektörü ithalatının yüzde 8’ini karşılıyor. Organizasyonumuza katılan firmalarımız bu görüşmelerde ihracata dönüşecek birçok bağlantı gerçekleştirdi. Özbekistan’da 2021 yılında pazar payımızı yüzde 10 seviyelerine getirmek istiyoruz. Yaptığımız pazarlama, iletişim ve eğitim faaliyetleri ile ülkeler ve sektörler arası ilişkilerin daha da yukarılara çıkacağını ve ihracat hedeflerimizi daha da yükselteceğimizi düşünüyoruz. Firmalarımız için görüşmelerin ihracata dönmesi amacıyla toplantılar ardından da firmalarımıza desteğe devam edeceğiz.”