Türk İklimlendirme Sektörü 2021 Yılını 6,2 Milyar Dolar ile Kapattı

Sektörün ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 32,9 büyürken 2021 yılbaşından bu yana Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Ülkemizin 2020 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı %83,4 iken 2021 yılında iklimlendirme sektörünün ihracatının ithalatı karşılama oranı ise %96,1‘e yükseldi.

Tüm alt ürün gruplarında ihracatını artıran Türk İklimlendirme Sektörü, 2021 yılında 2020 yılına göre, Isıtma Sistem ve Elemanları alt sektöründe yüzde 34,5, Soğutma Sistem ve Elemanları alt sektöründe yüzde 31,7, Klima Sistem ve Elemanlarında yüzde 21,8, Tesisat Sistem ve Elemanlarında yüzde 30,4, Havalandırma Sistem ve Elemanlarında ise yüzde 47,8, Yalıtım Malzemelerinde ise yüzde 53,3 ihracat artışı sağladı. 2021 yılında ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Romanya oldu. Sektörün kilogram birim fiyatı 2020 yılında 4,28 dolar iken 2021 yılında 4,64 dolara çıktı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektör olarak 2021 yılında ihracatın tüm kalemlerinde rekorlar kırarak ilerlediklerini ifade ederek şunları söyledi: “Sektör olarak 2021 yılı sonu için hedef koyduğumuz 5 milyar dolarlık ihracat büyüklüğünü 1,2 milyar dolar daha artırarak 6,2 milyar dolar seviyelerinde kapattık. Ülkemiz ihracatı adına her geçen gün büyüyor ve uluslararası piyasalarda etkinleşiyoruz. Pazarlamadan satışa, iletişimden uygulamaya kadar Türk İklimlendirme sektörü, tüm paydaşları ile koordineli, verimli ve iştahlı bir şekilde ilerliyor. Hemen hemen Dünya’nın her coğrafyasında yaptığımız yoğun mesainin karşılığını alıyoruz. 2022 yılı için öncelikli hedefimiz dış ticaret fazlası veren bir sektör olarak sürekliliği sağlamak. Avrupa ülkelerinin yanı sıra, potansiyel vadeden ve ülkemizin hak ettiği kadar pazar payı alamadığı Orta Asya ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde pazar payımızı artırmak istiyoruz. Bunun için kararlı olarak bu pazarlara yönelik ticaret ve alım heyeti programları düzenliyoruz. Ayrıca pandemi dönemi sonrası önemi bir kez daha ortaya çıkan dijital ortamdaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri de öncelikli olarak gündemimizde yer alıyor. İSİB olarak kurduğumuz Ürün Arama Motorunun dünya çapında kapsamlı tanıtımına devam ediyoruz. Gerek Youtube, gerekse diğer dijital medya ortamlarında da aktif olarak tanıtım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bununla birlikte üye firmalarımızın ihtiyaçlarına birebir cevap verecek Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizle de hizmet vermeye devam ediyoruz. Üyelerimize anahtar teslim hedef müşteri listelerini teslim ediyoruz. Bu yıl Mart ayında Türkiye’nin partner ülke olarak yer alacağı MCE – Mostra Convegno Expocomfort Fuarı içinde ciddi çalışmalar içindeyiz. Ülkemizi bu fuarda en iyi şekilde temsil edeceğimizi ve ihracatçılarımıza katma değer sağlayacağımızı canı yürekten inanıyoruz”