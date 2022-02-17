Türk İhracatçısının Gözü "Kuşak ve Yol"da

Türk ve Çin ticari ilişkileri yüzyıllardır sürüyor. İki ülkenin kültürel ve ekonomik anlamda işbirliği kuşaklar boyunca sürdü. İpek yoluyla başlayan bu serüven, 2000’li yılların dünyasında Kuşak ve Yol projesiyle taçlanıyor. Kuşak ve Yol, öyle bir proje ki ticari anlamda Türk dünyasını harekete geçirebilecek unsurları içinde barındırıyor.

Uzun bir süredir yayınlanan Kuşak ve Yol Dergisi ise hem projeyi tanıtıyor hem de Çin ve Türkiye arasındaki ticaret, ekonomi, politika ve kültürel ilişkiler konusunda yayınlar yapıyor. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karslı “ Çin ve Türkiye arasında yoğunlaşan ticari ve kültürel ilişkilerin daha geniş kitlelere ulaşması ve yaşanılanların tarihe not düşülmesi gerektiğine inanıyoruz, dedi.

Bu nedenle 6 sayılık bilgisayar ortamındaki ön çalışmanın ardından 2019 yılı itibari ile “Kuşak ve Yol Dergisi” ismi ile yayın hayatına başladıklarını belirten Karslı, derginin Çince ve Türkçe yayınlanan ilk dergi olma özelliğini de taşımakta olduğunu ifade etti.

Karslı ayrıca basılı olarak yayınlanan dergimizi dileyen okurlarımız Turkcell Dergilik gibi uygulamalardan da ücretsiz olarak okunabilmektedir, dedi.

Türkiye ve Çin arasında ilişkiler her ne kadar yoğunlaşarak devam etse de eksiklerin kapatılması ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi gibi zorlu bir yolculuk bizi beklemektedir. Ifadelerini kullanan Karslı bu nedenle Ticaret, ekonomi, politika, diplomasi, kültür-sanat, turizm, edebiyat gibi geniş bir perspektifte konular işliyoruz, dedi.

Derginin yazar kadrosunun Çinli ve Türklerden oluştuğunu belirten Karslı, röportajlar ve dosya haberler konusunda ise tecrübeli gazeteci kadrosuna sahip olduklarını söyledi.