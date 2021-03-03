Türk Hava Yolları’nın Pandemideki Etkileyici Başarısı!

Tüm büyük havayolları arasında, Türk Hava Yolları, bağlantıyı sürdürme becerisinde mükemmeldir. Dünya çapında kaosa neden olan yeni COVID varyantlarına rağmen, taşıyıcı, dünya çapında hem yolcular hem de kargo için hayati bir bağlantı sağlamak için çalıştı.

Son haftalarda çok sayıda havayolu şirketi uçuşları keserken, Türk Hava Yolları aslında kapasite artırıyor. Air France 22 Şubat haftasında %2,4 geri çekilirken, Ryanair kapasitesinin %8,8’ini düşürdü. Buna karşılık, THY, bir önceki haftaya göre %1.9 daha fazla uçuş ekledi.

Kurtarma Yok – İşten Çıkarmalar Yok Ve Minimum Kayıp

Türk Hava Yolları, 2020’deki salgın sırasında diğer havayollarının çoğunun başaramadığını başardı. Sağlam bir ağ sürdürdü, personel işten çıkarmayı engelledi ve devlet desteğinden tek bir kuruş bile almadı.

Ocak-Aralık 2020 arasındaki tüm yıl boyunca Türk Hava Yolları, %71’lik etkileyici bir yük faktörü ile 28 milyon yolcu uçurdu.

Türk Hava Yolları, taşıyıcıların büyük çoğunluğu gibi, 2020 için bir zarar bildirdi. Yıl boyunca, 836 milyon dolarlık net zarar bildirdi. Önemli bir kayıp, ancak rakiplerinin çoğundan daha düşük. Örneğin Delta Air Lines, yılı 13,4 milyar dolar ve United ise 7,1 milyar dolar zararla kapattı.

En etkileyici olanı, Türk Hava Yolları‘nda işten çıkarmaların olmaması. Bugüne kadar, taşıyıcıdan hiçbir çalışan çıkarılmadı ve yakın zamanda bunu yapmayı planlamıyor.

Pandemi boyunca Türk Hava Yolları hem yolcuları hem de kargoları uçurma konusundaki sağlıklı bağlılığını sürdürdü. Havacılık Nisan ayında neredeyse durma noktasına gelirken, THY bir kez daha operasyonları hızlandırmaya başlayan ilk Havayollarından biri oldu.

Haziran ayı sonunda Avrupa semalarında en üretken havayoluydu ve en yakın rakibinin neredeyse iki katı uçuş gerçekleştirdi. Haziran ayının ikinci yarısında, toplam operasyonlarını günde 400’ün üzerinde uçuşa çıkarmak için %14 daha fazla uçuş ekledi. Diğerleri tarifeleri kısaltırken ve rotalardan geri çekilirken, THY Ekim 2020’ye kadar 204 noktaya uçmaya devam etti.

COVID-19 virüsünün yeni varyantları ortaya çıkmaya başladığında ve sınırlar bir kez daha kapanmaya başladığında, birçok havayolu yaz genişlemesinden çekildi. Ancak Kasım ayında Türk Hava Yolları‘nın kazanç çağrısında 200’den fazla destinasyona hizmet verme taahhüdünü yineledi.

Aralık ayında Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’ya uçuşları askıya almak zorunda kalmasına rağmen, Türkiye güçlü bir ağ sürdürdü. Ocak ayında 208 küresel noktaya uçuyordu ve bu belirsiz zamanlarda hayati bir bağlantı sağlıyordu…

Kaynak:flyrops.com