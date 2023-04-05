Türk girişimlere yurt dışından aldıkları yatırımlarda ek vergi yükü

8 Mart 2023'te TBMM Genel Kurulunda görüşülen ve 12 Mart’ta Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurumlar vergisi mükelleflerinin istisna kazançları üzerinden %5 ek vergi, yurt dışından elde edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 ek vergi hesaplanması yönündeki uygulama yürürlüğe girdi. İş dünyası, kararın girişim ekosistemi ve Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlar açısından olumsuz etkileri olacağı görüşünde.

TÜBİSAD, TBV ve Girişimcilik Vakfı'ndan ortak açıklama

Türkiye’deki teknoloji girişimcilerini ve startup ekosistemini temsil eden Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Girişimcilik Vakfı, karara ilişkin bir ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, alınan ek vergi kararının hem girişimler hem de yatırımcılar tarafında olumsuz etkileri olacağı kaydedildi. Girişimcilerin melek yatırımcılardan ve girişim sermayesi fonlarından aldıkları yatırımlarda %10 oranında vergi yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun potansiyel yatırımcıların ilgisine olumsuz etki edebileceği de belirtildi.

Kaygıların gerçeklik payı olduğuna dikkat çeken Company Global CEO’su Egemen Antmen, “Girişimler ilk yıllarında çoğunlukla kâr etmez ve düzenli aralıklarla yeni finansmana ihtiyaç duyar. Uygulamanın yeni yatırım turuna hazırlanan girişimler ve onların potansiyel yatırımcıları için olumsuz etkileri olabilir” dedi.

2022’de 157 kurumsal yatırımcı Türk girişimcileri destekledi

2022’de teknoloji girişimlerinin 1,74 milyar dolar tutarında yatırım aldığını, 307 kurumsal yatırımcı içinde 157’sinin yabancı kurumsal yatırımcı olduğunu belirten Egemen Antmen, “Startuplar güncel koşullarda çok kısıtlı kaynakları zarar etmek ve para yakmak pahasına insan kaynağına, ekipmana, Ar-Ge’ye ayırıyor. Çalışan iş modellerini yalnızca finansal kaynak yetersizliğiyle başarısızlığa sürükleyebilecek ek vergi uygulaması, melek yatırımcıların ve yerli girişim sermayesi fonlarının yanı sıra, Türkiye girişimcilik ekosistemine ilgi duyan kurumsal yatırımcılarda da çekimserliğe sebep olabilir” diye konuştu.

“Yurt dışında şirket kurma talepleri artacak”

Girişimcilerin küreselleşme yolculuklarına çıkmak için yurt dışında şirket kurma yolunu halihazırda sıkça tercih ettiğini belirten Company Global CEO’su Egemen Antmen, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Girişimcilere ve yeni iş fikirlerine verdikleri teşvik ve desteklerle ABD, Birleşik Krallık, Dubai, Almanya, Hollanda, Estonya, Malta gibi ülkeler, globale açılmak isteyen girişimcilerin ilk hedef pazarları arasında öne çıkıyor. Söz konusu ek vergi uygulaması, yurt dışında şirket kurma taleplerini artırabilir. Bu durumda ülkemiz, geleceğin unicorn’larının Türkiye’de kurulmaları halinde oluşturacakları katma değeri baştan kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.”