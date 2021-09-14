Türk Gıda devi Suntat World Food İstanbul'da ziyaretçilerden tam not aldı

Suntat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, "Suntat markalı ürünler, AB başta olmak üzere dünya geleninde 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. 3 binden fazla ürün gamına sahip Suntat uluslararası şirketler grubu olarak küresel çapta hizmetlerini sürdürüyor." dedi.

Türkiye’nin gıda ve gastronomi kültürünü dünyaya duyuran, Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün dev markalarını buluşturdu. Fuarda görkemli standıyla yer alan SUNTAT, ziyaretçilerden tam not aldı.