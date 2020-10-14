Türk firmaları ihracatta ABD pazarına kilitlendi
Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri ile tüketicinin kalbini kazanan özel markalı ürünler sektörü, başarı öyküsünü Türkiye sınırları dışına taşımayı hedefliyor. PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği, sektörün ihracatına ivme kazandırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında ABD pazarını yakın markaja aldı. Gıda ve gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren PLAT Derneği üyesi 52 firma arasından ABD’li yüksek indirim market zinciri Dollar General’in seçtiği 37 Türk firması, online olarak düzenlenen toplantılarda Dollar General ile buluştu ve yeni işbirliklerinin kapısını açacak görüşmeler gerçekleştirdi.
Özel markalı ürünler (Private Label) sektörü, 2018 ve 2019 yılındaki hızlı büyüme ivmesini 2020’de de sürdürerek yılı yaklaşık 75 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefliyor. Gıda ve gıda dışı sektörlerde özel markalı üretim yapan firmalar, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında sıralanırken yüksek kalite standartları ve üretim güçleri ile ihracatta da avantajlı bir konumda yer alıyorlar.
Özel markalı ürünler sektörünün ihracat hamlesine liderlik eden PLAT Derneği ile Dollar General arasında gıda ve gıda dışı kategorilerinde 37 üye ile görüşmeler gerçekleştirildi. ABD’li yüksek indirim market zinciri Dollar General ile online olarak yapılan bu toplantılarda ülkemizden yapılabilecek ihracat kanalları ve yeni işbirliği fırsatları değerlendirildi. Bakliyattan kâğıda, zeytinyağından temizlik ürünlerine, kuruyemişten kozmetiğe kadar birçok farklı alanda üretim yapan PLAT üyesi firmalar, gerçekleştirilen görüşmelerle Amerika pazarında yeni bir adım atma yolunda görüş alışverişinde bulundular.
Yüksek indirim market zinciri Dollar General, ABD’nin 44 eyaletinde 17 binden fazla mağazası ile faaliyet gösteriyor. ABD’li markaların yanı sıra kendi markalarını da mağazalarında sunan Dollar General, uygun fiyatlı ürünleri ve geniş ürün yelpazesi ile ülke genelinde geniş bir tüketici kitlesine sahip. Dollar General indirim marketlerinde; gıdadan temizlik ürünlerine, ev eşyalarından sağlık, güzellik ve kişisel bakıma kadar pek çok ürün çeşidi yer alıyor.
ABD pazarının Türk firmaları açısından büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, “ABD çok büyük bir pazar ve Türk ihracatçılarının mutlaka bu pazarda aktif şekilde yer almaları gerekiyor. Üye firmalarımızın ihracat potansiyellerini artırmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ABD pazarı ile de yakından ilgileniyoruz. ABD’li yüksek indirim market zinciri Dollar General ile üye firmalarımızı online toplantılarda buluşturarak hem kendilerini hem de ürünlerini tanıtabilecekleri ortamı sağladık. Üyelerimiz gerçekleştirdikleri ilk görüşmeler sonrası işbirliği fırsatları konusunda Dollar General ile görüşmelerine özelde devam edecekler. PLAT Derneği olarak sektörün ihracatını artırmak ve firmalarımızı yeni pazarlara taşımak konusunda kararlıyız. Üyelerimize sunduğumuz B2B görüşmeler sayesinde ihracat konusunda yeni fırsatların yakalanması mümkün olacaktır. İhracat her zamankinden çok daha fazla önemli ve biz de ülkemizin ihracat hedeflerine ve ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.
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