banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Fransa, öğrencilere bedava yemek dağıtan Türk'ü konuşuyor
Fransa, öğrencilere bedava yemek dağıtan Türk'ü konuşuyor
Üç Türk girişimci ekonomiye 4,6 milyon TL katkı sağladı
Üç Türk girişimci ekonomiye 4,6 milyon TL katkı sağladı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Kar yağışı İstanbul'da 5 gün sürecek
Kar yağışı İstanbul'da 5 gün sürecek

Tüpraş Pandemi Döneminde 806 Milyon TL Yatırım Yaptı

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşu Tüpraş, 2020 yılının son dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında toplam 23,4 milyon ton üretim, 24,5 milyon ton satış gerçekleştiren Tüpraş’ın cirosu 63,2 milyar TL oldu.

İş Dünyası 12.02.2021, 09:36 12.02.2021, 09:38
3
Tüpraş Pandemi Döneminde 806 Milyon TL Yatırım Yaptı

Tüpraş 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Tüpraş, ürün talebi üzerindeki baskıların azalmasıyla yılın son çeyreğinde, %84’lük kapasite kullanımıyla 6,1 milyon ton üretim ve 6,3 milyon ton satış gerçekleştirdi. 

Modernizasyon ve enerji verimliliği konularında yatırımlarını sürdüren Tüpraş, 2020 yılında toplam 806 milyon TL yatırım yaptı. COVID-19’un olumsuz etkisiyle geçen yıla kıyasla Tüpraş’ın yıllık toplam üretimi %17 düşüşle 23,4 milyon ton, toplam satışları ise %16 düşüşle 24,5milyon ton oldu.

Pandemi etkisiyle hareketliliğin düşüşü küresel petrol ürünleri talebinde 2020 yılı boyunca baskı yarattı. Uçuş sayılarının küresel çapta sert düşüşü sonucunda özellikle jet yakıtı ürün marjlarında tarihi düşük seviyeler ve ilk kez negatif marjlar görüldü. 

Diğer yandan, bu gelişmeler paralelinde üreticilerin jet yakıtı üretimini sınırlandırarak motorin üretimini artırmaları, arz fazlası nedeniyle motorin ürün marjlarının da tarihi düşük seviyeleri görmesine neden oldu. Yıl boyunca çok dalgalı bir seyir gösteren Brent ham petrol fiyatı, özellikle yılın ikinci yarısında etkili olan OPEC+ üretim kısıtları ile yükselmesine rağmen, 2020 yılında geçen yılın %35 altında kalarak ortalamada 41,7 USD/v seviyesinde gerçekleşti.

Talepte yaşanan gerileme sonrası tarihi düşük seviyelerde daralan marjlar ve ağır ham petrol arzının kısıtlı kalması ile artan maliyetler, rafinaj sektörü kârlılığını olumsuz yönde etkiledi. Bu gelişmelere ek olarak TL’deki değer kaybı ve artan faizler nedeniyle Tüpraş 2020 yıl sonu itibarıyla 3,8 milyar TL vergi öncesi zarar kaydetti.

Küresel piyasalarda seyreden yüksek volatiliteye rağmen yürüttüğü disiplinli ve etkin finansman politikalarıyla içinde bulunduğumuz dönemde de güçlü bilançosunu koruyan Tüpraş, Ülkemizin akaryakıt ihtiyacını karşılama görevini de hiçbir aksaklığa izin vermeden başarıyla sürdürdü. Tüpraş, güçlü insan kaynağı ve küresel rekabet gücü ile hissedarları, iş ortakları ve Ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecek.

Operasyonel ve Finansal Veriler

Operasyonel ve Finansal Veriler

4.Ç 2020

4.Ç 2019

Fark (%)

2020

2019

Fark (%)

Operasyonel
 (Bin Ton)

Toplam Üretim

6.085

6.917

-12 

23.389

28.112

-17

Toplam Satış

6.311

6.987

-10

24.504

29.197

-16

Finansal
 (Milyon TL)

Satış Hasılatı

19.990

21.631

-8

63.244

89.601

-29

Faaliyet Kârı 

620

61

912

-619

2.230

-128

Vergi Öncesi Kâr 

-113

-439

74

-3.795

-311

-1.119

Net Dönem Kârı 

376

186

102

-2.494

526

-574
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16