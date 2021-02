Tüpraş Nextremers Programı, 3. Senesinde Yeni Yetenekleri Keşfetmeye Devam Ediyor

Üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimlerini destekleyerek gerçek bir çalışma ortamı deneyimi sunan Nextremers programı, 3’üncü senesinde de yeni yeteneklerle buluşmayı bekliyor. Tüpraş Genel Müdürlüğü ile İzmit, İzmir ve Kırıkkale rafinerileri için 5 Şubat tarihinde başlayan başvuru süreci 14 Mart tarihine kadar devam edecek.

Üretim, Proses, Bakım, Ar-Ge, Veri Analitiği, İnovasyon ve Girişimcilik, Stratejik Planlama, Mali İşler ve İnsan Kaynakları gibi birbirinden farklı fonksiyonlar için proje öğrencisini sürece dahil etmek isteyen Tüpraş, başvuruları “Kariyer” sosyal medya hesaplarında yayımlanan ilan ve başvuru bağlantıları üzerinden almaya başladı.

Program, üniversitelerin lisans 3’üncü sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak tasarlanarak mezuniyetlerinden önce profesyonel çalışma hayatını deneyimlemelerini sağlıyor. Bu deneyimler sayesinde potansiyellerini ortaya çıkarmaya hazır olacak gençler, aldıkları sorumluluk ve inisiyatiflerle yetkinliklerini geliştirmeyi sürdürecek. Mesleki ve teknik anlamdaki gelişimlerini devam ettirirken, bugünden geleceğe hazırlanabilmek için de önemli bir avantaj elde etmiş olacaklar.

Stajın ötesinde gerçek bir çalışma deneyimi sunuluyor

Öğrencilere gelecekte mutlu çalışabilecekleri bir işyeri, sektör ve iş alanı deneyimi yaşatmak için kurgulanan Nextremers, staj deneyiminin ötesinde, gerçek bir çalışma deneyimi sunmayı amaçlıyor. Tüpraş Nextremers proje öğrencileri yaz aylarında tam zamanlı, okul döneminde ise haftanın en az 2 günü Tüpraş’a gelerek profesyonel iş ortamını soluyor.

2019 ve 2020 döneminde Tüpraş’ta 57 proje öğrencisi görev aldı

Nextremers programında 2019 ve 2020 dönemlerinde toplam 57 öğrenci Tüpraş’ta proje öğrencisi olarak çalışmaya başladı. Katıldıkları gelişim programlarıyla kişisel gelişimlerini desteklerken, yer aldıkları projelerle takım çalışması, iş birliği, fikir geliştirme ve iş süreçlerine katkı sağlama sorumluluklarını aldılar. Yaklaşık 11 ay süren Nextremers programı sonrasında 10 genç yetenek; Üretim, Bakım, Ar-Ge, Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları başta olmak üzere birçok departmanda istihdam edildi.

“2020 Ağustos- Eylül döneminde 200’den fazla öğrenci ile buluştuk”

Öğrencilerle bir araya gelmeyi her zamankinden daha değerli bulduğunu ifade eden Tüpraş İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Aksoy “Şirketimiz her bölüm öğrencisinin, okulda öğrendiklerinden yansımalar bulabileceği, büyük bir organizasyon. Bu programla öğrencilerin hem ilgi alanlarındaki departmanlarda proje bazında çalışmalarını sağlıyor; hem de farklı iş alanlarında yürütülen projelere ve eğitimlere dâhil olarak bütünü görmelerine destek oluyoruz. Pandeminin etkisiyle öğrencilerin eğitim, bizlerin de çalışma alanları farklılaştı. Yeni düzene çevik bir şekilde adapte olarak öğrencilerle yeni buluşma alanları tasarladık. Mart 2020’den bu yana öncelikle 2020 yılı Nextremers öğrencilerimizi uzaktan çalışmayla aramıza kattık, sonrasında Ağustos-Eylül döneminde 200’den fazla öğrenci ile ‘Tüpraş Online Staj Programı’nda buluştuk. ‘Tüpraş Dijital Kariyer Buluşmaları’ ile de öğrencileri her hafta dijital ortamda işin uzmanı Tüpraş çalışanlarıyla buluşturuyor, ‘Akıllı Baret’ gibi dijital uygulamalarımızla uzaktan da olsa, rafinerileri canlı olarak görebilmelerini sağlıyoruz. Kariyer ve gelişim sohbetlerimizle öğrencilerin bu dönemde akıllarındaki soruları da yanıtlandırmaya çalışıyoruz” dedi.

Nextremers öğrenciler, Tüpraş ailesinin bir parçası oluyor

Genç yetenekler, Tüpraş’a geldiklerinde farklı bölümlerle ortak ilerleyen, inovasyon, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve rafineri teknik projelerinde yer alma fırsatı buluyor. Öğrenciler, inovasyon kurum içi girişimcilik ekiplerine dahil olarak fikirlerini üst yönetime sunma şansı da elde ediyor. Dijital dönüşüm projeleri kapsamında veri analitiği ekiplerimizle çalışmalar gerçekleştiriyor, sürdürülebilir iş fikirleri üretirlerken geleceğin yetkinlikleriyle tanışıyor. Ayrıca Genel Müdürlük ve rafinerilerde teknik departmanlarda çalışarak, önemli teknik kazanımlar sağlıyorlar.