banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Beinsports Ali Koç'a dava açıyor
Beinsports Ali Koç'a dava açıyor
Trabzonspor'dan tarihi savunma
Trabzonspor'dan tarihi savunma
Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi
Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi
8 saat online kaldık, 3 saat sosyal medyada vakit harcadık
8 saat online kaldık, 3 saat sosyal medyada vakit harcadık
banner448

Tüpraş Nextremers Programı, 3. Senesinde Yeni Yetenekleri Keşfetmeye Devam Ediyor

Genç yeteneklere henüz öğrenciyken gerçek bir çalışma ortamı deneyimi sunan Tüpraş Nextremers programı, yeni yetenekleri keşfetmeye ve geleceği Üniversitelilerle birlikte tasarlamaya devam ediyor. Gençlerin kişisel gelişimlerini de destekleyerek profesyonel iş hayatına hazırlanma imkanı sunan Tüpraş Nextremers’a başvurular 5 Şubat- 14 Mart tarihleri arasında devam edecek. Tüpraş Nextremers, geleceği; üniversite öğrencilerinin yetenek, tutku, bilgi birikimi, fikir ve hayallerinden alacağı güçle birlikte tasarlamayı hedefliyor.

İş Dünyası 23.02.2021, 13:07
4
Tüpraş Nextremers Programı, 3. Senesinde Yeni Yetenekleri Keşfetmeye Devam Ediyor

Üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimlerini destekleyerek gerçek bir çalışma ortamı deneyimi sunan Nextremers programı, 3’üncü senesinde de yeni yeteneklerle buluşmayı bekliyor. Tüpraş Genel Müdürlüğü ile İzmit, İzmir ve Kırıkkale rafinerileri için 5 Şubat tarihinde başlayan başvuru süreci 14 Mart tarihine kadar devam edecek.

 Üretim, Proses, Bakım, Ar-Ge, Veri Analitiği, İnovasyon ve Girişimcilik, Stratejik Planlama, Mali İşler ve İnsan Kaynakları gibi birbirinden farklı fonksiyonlar için proje öğrencisini sürece dahil etmek isteyen Tüpraş, başvuruları “Kariyer” sosyal medya hesaplarında yayımlanan ilan ve başvuru bağlantıları üzerinden almaya başladı.  

 Program, üniversitelerin lisans 3’üncü sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak tasarlanarak mezuniyetlerinden önce profesyonel çalışma hayatını deneyimlemelerini sağlıyor. Bu deneyimler sayesinde potansiyellerini ortaya çıkarmaya hazır olacak gençler, aldıkları sorumluluk ve inisiyatiflerle yetkinliklerini geliştirmeyi sürdürecek. Mesleki ve teknik anlamdaki gelişimlerini devam ettirirken, bugünden geleceğe hazırlanabilmek için de önemli bir avantaj elde etmiş olacaklar.

Stajın ötesinde gerçek bir çalışma deneyimi sunuluyor

 Öğrencilere gelecekte mutlu çalışabilecekleri bir işyeri, sektör ve iş alanı deneyimi yaşatmak için kurgulanan Nextremers, staj deneyiminin ötesinde, gerçek bir çalışma deneyimi sunmayı amaçlıyor. Tüpraş Nextremers proje öğrencileri yaz aylarında tam zamanlı, okul döneminde ise haftanın en az 2 günü Tüpraş’a gelerek profesyonel iş ortamını soluyor. 

2019 ve 2020 döneminde Tüpraş’ta 57 proje öğrencisi görev aldı

 Nextremers programında 2019 ve 2020 dönemlerinde toplam 57 öğrenci Tüpraş’ta proje öğrencisi olarak çalışmaya başladı. Katıldıkları gelişim programlarıyla kişisel gelişimlerini desteklerken, yer aldıkları projelerle takım çalışması, iş birliği, fikir geliştirme ve iş süreçlerine katkı sağlama sorumluluklarını aldılar. Yaklaşık 11 ay süren Nextremers programı sonrasında 10 genç yetenek; Üretim, Bakım, Ar-Ge, Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları başta olmak üzere birçok departmanda istihdam edildi. 

  “2020 Ağustos- Eylül döneminde 200’den fazla öğrenci ile buluştuk”

 Öğrencilerle bir araya gelmeyi her zamankinden daha değerli bulduğunu ifade eden Tüpraş İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Aksoy “Şirketimiz her bölüm öğrencisinin, okulda öğrendiklerinden yansımalar bulabileceği, büyük bir organizasyon. Bu programla öğrencilerin hem ilgi alanlarındaki departmanlarda proje bazında çalışmalarını sağlıyor; hem de farklı iş alanlarında yürütülen projelere ve eğitimlere dâhil olarak bütünü görmelerine destek oluyoruz. Pandeminin etkisiyle öğrencilerin eğitim, bizlerin de çalışma alanları farklılaştı. Yeni düzene çevik bir şekilde adapte olarak öğrencilerle yeni buluşma alanları tasarladık. Mart 2020’den bu yana öncelikle 2020 yılı Nextremers öğrencilerimizi uzaktan çalışmayla aramıza kattık, sonrasında Ağustos-Eylül döneminde 200’den fazla öğrenci ile ‘Tüpraş Online Staj Programı’nda buluştuk. ‘Tüpraş Dijital Kariyer Buluşmaları’ ile de öğrencileri her hafta dijital ortamda işin uzmanı Tüpraş çalışanlarıyla buluşturuyor, ‘Akıllı Baret’ gibi dijital uygulamalarımızla uzaktan da olsa, rafinerileri canlı olarak görebilmelerini sağlıyoruz. Kariyer ve gelişim sohbetlerimizle öğrencilerin bu dönemde akıllarındaki soruları da yanıtlandırmaya çalışıyoruz” dedi.

Nextremers öğrenciler, Tüpraş ailesinin bir parçası oluyor

  Genç yetenekler, Tüpraş’a geldiklerinde farklı bölümlerle ortak ilerleyen, inovasyon, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve rafineri teknik projelerinde yer alma fırsatı buluyor. Öğrenciler, inovasyon kurum içi girişimcilik ekiplerine dahil olarak fikirlerini üst yönetime sunma şansı da elde ediyor. Dijital dönüşüm projeleri kapsamında veri analitiği ekiplerimizle çalışmalar gerçekleştiriyor, sürdürülebilir iş fikirleri üretirlerken geleceğin yetkinlikleriyle tanışıyor. Ayrıca Genel Müdürlük ve rafinerilerde teknik departmanlarda çalışarak, önemli teknik kazanımlar sağlıyorlar. 

Yorumlar (0)
banner422
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 24 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19