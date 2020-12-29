TÜMSAŞ’IN ÇEK-KİOSK ÜRÜNÜNE ALTIN ÖDÜL

Finans, bilişim, yazılım ve sigorta sektörlerindeki teknoloji odaklı inovatif projeleri öne çıkararak yaratıcılığı teşvik etmek üzere düzenlenen PSM Ödülleri 2020’nin kazananları belli oldu. Yazılım ve endüstriyel tasarım alternatifleri içeren ve verimlilik odaklı iş teknolojileri alanında çözümler sunan TÜMSAŞ, bankacılık sektörüne yeni bir soluk getiren Çek-Kiosk (Self-Servis Çek Kabul Makinası) ürünü ile ‘Yenilikçi Müşteri Etkileşimi, Deneyimi’ kategorisinde Altın PSM Ödülü’nün kazananı oldu. 28 Aralık 2020, Pazartesi günü online olarak gerçekleştirilen törende ödülü, Tümsaş adına TÜMSAŞ CEO’su Orkun Tosun teslim aldı.

Zamandan tasarruf ettiriyor

Çek-Kiosk, firmaların çek bordrolarını hazırlaması, şubede bu çeklerin kabulü için personel ve müşterilere zaman kazandıran, self-servis çalışan bir sistem olarak öne çıkıyor. Banka adına müşterinin çeklerini kabul edip, çek üzerindeki ilgili bilgileri okuyarak bir döküm çıkarıp bankacılık sistemi ile entegre çözüm sunuyor. Müşteri memnuniyetini artırmak, düşük operasyonel maliyetle zamandan tasarruf sağlamak ve böylece banka ve müşterilere yüksek verimlilik sağlamak için hayata geçirilen Çek-Kiosk, banka müşterilerinin zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.

"Çek-Kiosk ile kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırdık”

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan TÜMSAŞ CEO’su Orkun Tosun, ‘‘Geliştirdiğimiz tüm teknolojik çözümlerimizde inovatif bakış açışımızla ilerliyoruz, her zaman bir sonraki adımı planlıyoruz. Mükemmel müşteri deneyimine ulaşmak için yalnızca ürün ve hizmetlerimizi değil, müşterilerimizle temasta olduğumuz tüm süreçleri aynı yenilikçi vizyon ile tasarlıyoruz. Son yıllarda geliştirdiğimiz verimlilik odaklı iş teknolojileri bize, en iyi deneyimi yaratma hedefi ile çıktığımız yolda büyük olanaklar tanıyor. Çek-Kiosk’ta da bu olanakları değerlendirdik ve en iyi sonuçları hedefledik. Çek-Kiosk ile banka müşterilerinin ve kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmayı sağladık. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kusursuz müşteri deneyimi hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

12 yıldır ödeme sistemleri sektörünün nabzını tutan PSM’nin, bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödül töreninde yüzlerce proje değerlendirildi. “Dijital Dönüşüm’’, ‘‘Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi”, “En İyi Altyapı”, “Tutundurma, Pazarlama Başarısı’’,“İnovatif Hızlandırma, Kuluçka’’,“Kurum İçi İnovasyon’’, ‘‘Sosyal Sorumluluk’’,“Yılın Teknoloji Sağlayıcısı’’ ve ‘‘Yılın Ekibi” kategorilerinde ödüller verildi.