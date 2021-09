TÜMOSAN’dan Manavgat'taki afetzedeye 15 traktör

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında traktörleri kullanılmaz hale gelen 16 çiftçi, yeni traktörlerine kavuştu. Cumhurbaşkanlığının himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Antalya Valiliği, TÜMOSAN ve TürkTraktör’ün desteğiyle Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında traktörleri kullanılamaz hale gelen çiftçilere Manavgat Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törenle yeni traktörleri teslim edildi.

ÇİFTÇİNİN YÜKÜ AZALTILACAK

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çiftçinin üzerindeki girdi maliyetlerinin azaltılması için çalışma yaptıklarını söyledi. Çavuşoğlu, AK Parti iktidarı olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirtti. TÜMOSAN ve TürkTraktör’e teşekkür eden Çavuşoğlu, “AK Parti iktidarı olarak her zaman çiftçinin yanında olduk. Bundan sonra da her alanda daha güçlü destek vermeye devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Manavgat'taki orman yangınından zarar gören çiftçiler yeni traktörlerine kavuştu: Devletimiz bize sıfır traktör verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında traktörleri kullanılmaz hale gelen 16 çiftçi, yeni traktörlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle yeri traktörleri teslim alan çiftçiler, ilk test sürüşlerini gerçekleştirdi.

TÜM BAYİLERİMİZ DESTEK VERDİ

Törende konuşan TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun “TÜMOSAN olarak yangın sırasında tüm çalışanlarımızla, tüm traktör ve yedek parça bayilerimizle bölgeye nasıl yardım ve katkı sağlarız diye çalışmaya başladık.” dedi. Tosun şöyle devam etti: “Bu vesileyle bölgede hazır ve nazır olduk. Çiftçilerimizin yangın nedeniyle yaşamış olduğu tarım ekipmanlarındaki zararları basın ve medya organlarından duyduk. Cumhurbaşkanlığı’mız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapılan bağış çağrısına hiç sayı ve adet pazarlığı yapmadan evet dedik. Bu vesileyle bu organizasyona katıldık. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. TÜMOSAN ailesi olarak her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu her projede hem Türk tarımına hem çiftçimize, köylümüze katkı sağlayacağımıza sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun huzurunda açıklıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Traktörleri hibe eden firmalardan TürkTraktör’ün satış direktörü Rehda Cem Akyüz, ise sadece Türkiye’de değil, dünyada iklim krizinin getirdiği bu tür felaketlerin arttığını dile getirdi. Akyüz Tarımın önündeki önemli tehditlerden biri olan iklim kriziyle mücadele etmek için TürkTraktör olarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

EKİP DİKMEYE DEVAM

Traktör teslim alan çiftçilerden 45 yaşındaki Mustafa Kös, “Memnum olduk, devletimizden Allah razı olsun. Ekip, dikmeye devam edeceğiz. Devletimiz bize sıfır traktör verdi. Benim traktörüm 77 modeldi, bu traktör 2021 model, sağ olsunlar. Bu yeni olunca kullanması daha kolay olacak.” diye konuştu.

TÜMOSAN’DAN 15 TRAKTÖR HİBE

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan bağış çağrısına hemen “evet” dediklerini belirterek afetzedelere 8’i Manavgat’a olmak üzere toplam 15 traktör hibe ettiklerini belirtti.