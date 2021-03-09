Tüketici olarak tanıştı markanın lideri oldu...

Feruza Irgazhova, 140 ülkede faaliyet gösteren, tüm dünyadaki doğrudan satış şirketleri arasında 1.1 milyar dolar ciro ile dünyanın en büyük 14’üncü şirketi olan Amerikan Jeunesse firmasının son dönemde yetiştirdiği en başarılı isimlerin başında geliyor. Irgazhova, gıda takviyelerini kullanmaya başlayarak tanıştığı Jeunesse’te doğrudan satış kariyerine başlayarak şirkette 4 bin kişilik bir ekibin lideri oldu.

Kariyer öyküsünü doğrudan satışla tanışmamış kişilere ilham vermek amacıyla paylaştığını ifade eden Irgazhova şöyle anlatıyor: ’’Aslen Türkmen’im. İki çocuklu bir anne olarak daha iyi bir yaşam için 2010 yılında Türkiye’ye geldim. Temizlik, bebek bakıcılığı gibi işlerde çalıştıktan sonra 2017 yılında geçirdiğim büyük bir ameliyat sonrası bağışıklığımı güçlü tutmam gerektiğinden antioksidan gıda takviyesi ürünleri araştırdım ve bu şekilde Jeunesse ile tanıştım. Ürünleri detaylı şekilde araştırdım çünkü her ürünü kullanmam sakıncalıydı. Doktorlarım, ürünlerin güçlü antioksidan takviyeleri olduğunu söyleyince Jeunesse ürünlerini kullanmaya karar verdim. Ve o karar bugün hem bedensel hem maddi sorunlarımdan kurtulmamın en büyük destekçisi oldu.”

Feruza Irgazhova

4 bin kişilik bir ekibin lideriyim

Jeunesse ile tanıştığı zaman sağlıksız, yorgun, mutsuz ve maddi sıkıntıları olan biri olduğunu anlatan Irgazhova, “Ailem dağılmıştı ve çocuklarıma bakamıyordum. Jeunesse, hayatına girdiğinden beri iyilik dolu tecrübeler yaşadım” diyor. Irgazhova yaşadığı değişimi ise şöyle aktarıyor: ’’Jeunesse’e üye olduğunuzda tüm ürünlerini yüzde 30 indirimli alabiliyorsunuz. Önce kendi bedenimi olması gereken duruma getirebilmek için üyeliğimi yaptım. Zamanla kullandığım ürünler bana o kadar iyi geldi ki yaşadığım sorunlar hızla ortadan kalktı. Markanın bu ürünlerinin ailem ve etrafımdaki insanların hayatına da dokunmasını istedim. Bu sayede sevdiklerimi de Jeunesse üyesi yaptım. Bu aileye katılan herkes o kadar mutluydu ki onların da büyük gayretleri ile yakın zamanda Türkmenistan ülkesi de Jeunesse Türkiye ofisine bağlandı’'

Çocuklarıma daha iyi bir gelecek sağlayabiliyorum

“Çocuklarını yalnız büyüten anneler her zaman ayakta durmak zorunda” diyen Feruza Irgazhova ‘’Kendi ayakları üzerinde durmaya, çocuklarını yalnız büyütmeye çalışan bir anne olarak Jeunesse ile çalışmam ilk günden itibaren muhteşem bir özgüvene ve sonrasında itibara sebep oldu. Çocuklarıma sağlam bir gelecek hazırlama fırsatım var. Bugün hem evim hem arabam var. Benim gibi markanın çatısı altında çalışan her arkadaşım aynı kazanç fırsatını yakalıyor. Jeunesse ailesi katılan herkese çiçekler sunuyor ve ben bu çiçekleri büyütüp kocaman bir bahçeye dönüştürdüm. Hiçbir şey için geç kaldığınızı düşünmeyin, en doğru zaman şu andır’’ ifadelerini kullandı.