TÜGİAD KURULUŞUNUN 34. YILINI KUTLADI

13 Ekim 1986’da kurulan TÜGİAD bugün 34’üncü yılını kutluyor. Türk iş dünyasının önemli bir bölümünü temsil eden ve 34 yıldır faaliyetlerini sürdüren TÜGİAD, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına faydada bulunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’nin ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanlarını temsil eden derneğin, Türkiye çapında 800’ün üzerinde üyesi bulunuyor. TÜGİAD üyeleri, inşaattan tekstile, dış ticaretten otomotiv yedek parçaya, turizmden yiyecek sektörüne, metal ve mekanik ürünlerin imalatına kadar 60’ın üzerinde sektörde varlığını sürdürüyor. TÜGİAD’ın çatısında ortalama 35 yaşında olan dinamik iş insanları ve üreticileri dünya çapında 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. TÜGİAD, yıllık 15 milyar dolarlık ihracat ve 23 milyar dolarlık ithalatla, Türk iş dünyasında yüzde %10’luk bir paya sahip.

Genç girişimciler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleriyle hareket ediyor, çağdaş Türk toplumunun geleceği için çalışıyor. TÜGİAD kurulduğundan bu yana gerek yurt içinde gerekse yurt dışında genç iş dünyasını en iyi şekilde temsil etmek için efor sarfediyor.