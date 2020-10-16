TÜGİAD KURULUŞUNUN 34. YILINI KUTLADI
TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK GENÇ GİRİŞİMCİLERİ DERNEĞİ TÜGİAD 34 YAŞINDA… Türk genç girişimcileri çatısı altında toplayan TÜGİAD, bu yıl kuruluşunun 34’üncü yılını kutluyor. 13 Ekim 1986 yılında rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın desteğiyle kurulan TÜGİAD, yarattığı iş hacmi ve sağladığı istihdamla bugün Türkiye’nin en güçlü Sivil Toplum Kuruluşları’ndan biri.
13 Ekim 1986’da kurulan TÜGİAD bugün 34’üncü yılını kutluyor. Türk iş dünyasının önemli bir bölümünü temsil eden ve 34 yıldır faaliyetlerini sürdüren TÜGİAD, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına faydada bulunmak için çalışmalarına devam ediyor.
Türkiye’nin ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanlarını temsil eden derneğin, Türkiye çapında 800’ün üzerinde üyesi bulunuyor. TÜGİAD üyeleri, inşaattan tekstile, dış ticaretten otomotiv yedek parçaya, turizmden yiyecek sektörüne, metal ve mekanik ürünlerin imalatına kadar 60’ın üzerinde sektörde varlığını sürdürüyor. TÜGİAD’ın çatısında ortalama 35 yaşında olan dinamik iş insanları ve üreticileri dünya çapında 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. TÜGİAD, yıllık 15 milyar dolarlık ihracat ve 23 milyar dolarlık ithalatla, Türk iş dünyasında yüzde %10’luk bir paya sahip.
Genç girişimciler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleriyle hareket ediyor, çağdaş Türk toplumunun geleceği için çalışıyor. TÜGİAD kurulduğundan bu yana gerek yurt içinde gerekse yurt dışında genç iş dünyasını en iyi şekilde temsil etmek için efor sarfediyor.
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