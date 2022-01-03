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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK " TARIM BANKASI KURULMALIDIR"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik yaptığı açıklamada tarımın önemine dikkat çekerek ülkenin geleceğine yatırım için acilen Tarım Bankasının kurulması gerektiğine işaret ederek " Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız ortak paydada anlaşarak bir Tarım Bankası kurulması sağlanmalıdır. Banka sadece tarımla iştigal eden kesimlere hizmet edecek şekilde kurgulanmalıdır. " dedi.

İş Dünyası 03.01.2022, 13:10
TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK " TARIM BANKASI KURULMALIDIR"

Genel Başkan Çelik, açıklamasında Atatürk'ün bir sözünü hatırlatarak " Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kalkınmanın temeli ziraattir”sözünü şiar edinecek,Ülkemizi canlandıracak, ekonomimizi kalkındıracak, Hepimizi heyecanlandıracak olan bu adımların atılması en büyük arzu ve temennimizdir. Dünyanın en zengin ülkesinde ekilebilir ürün çeşitliliği ve verimli topraklar bakımından hak edilen noktada değiliz. 500 milyar dolar tarımsal ihracat ülkemiz için hayal değildir. Tarım bu ülkenin sadece insanların karnının doymasını değil ekonomik bağımsızlığı da sağlayan sektördür. Dolayısıyla gıdayı kontrol eden Dünyayı kontrol eder. Ayrıca tarım diğer sektörlerinde ilerlemesi için lokomotif sektördür." dedi.

Çelik, açıklamasında " İnsanların dövize, kripto paraya değil ülkemizin ve yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın geleceğine yatırım yapılması son derece önem arz etmektedir. Gıda tüketen herkesin sanat camiasından iş dünyasına kadar, tarıma gönül verenlerle tarım yapmak isteyenlere 84 milyon nüfusumuzun katılabileceği Tarım Bankasına yatırım yapmalarına davet ediyoruz. Dolayısıyla gerek üretici gerekse tüketici olarak 84 milyon insanımız bahsettiğimiz bu tarım bankasının doğal paydaşlarıdır. " ifadelerine yer verdi.

Neden Tarım Bankası ?

Genel Başkan Çelik, açıklamasında neden tarım bankası hususuna açıklık getirerek " Tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerimizden şehir merkezlerinde ipotek ödemek üzere daire veya işyeri istenmeyecek. Bunların yerine köydeki tarlası kabul edilecektir. Çiftçinin bağlı bulunduğu banka şubesinden bankamatik kullanmasını bilmiyor diye kendisine ortakmış gibi yüksek bir masraf kesilmeyecek hatta hiç çiftçinin parasına dokunulmayacak. Diğer bir husus yetiştiricimiz köyde kırsalda hayvancılık yapıyorsa kendisinden de şu an uygulamada olan şartlarla karşılaşmayacak, bankayla iş yapacaksa elindeki hayvanı ipotek olarak sayılacak, insanlar doğduğu yerde doyacaktır " dedi.

Genel Başkan Çelik, Ülkemizin 2023 hedeflerine daha emin adımlarla yürümesinin yolunun tarım ve üretimden geçtiğini ifade ederek " Son zamanlarda pandemi, kuraklık, iklim değişikliğinin sekteye uğrattığı tarım sektörüne bi çağrıda bulunarak tüm kesimleri tarıma destek sağlaması için ulusal bir adım olacak olan, ülkede tarım ve hayvancılık için ulusal acil eylem paketi oluşturulması ve buna istinaden tarımsal arazi vasıflı hazine arazilerinin devletimiz ve bakanlığımız eliyle altyapılarının oluşturulup ekonomimizin,tarımın ve istihdamın önünü açmak üzere, sektöre uzak olan zengin kesimlerin, şirketlerin, sanat dünyasının, bu işe gönül verip ama uygun şartları bulunmayan özellikle masa başı çalışanlarımızı teşvik edecek kamuoyu oluşturulması için bakanlığımızın bu projeye başlama çağrısında bulunması çok yerinde olacaktır. Atanamamış ve atanmayı bekleyen mühendislerimiz veterinerlerimizi oluşturulacak bu işletmelerde maaşlarının yatırımcılar tarafından karşılanması suretiyle de istihdam etmek için de çok güzel bir adım atılmış olur.

Dolar, Euro ve kripto paradan medet uman, üretmeden sermaye edinen insanlar paranın yenmeyen birşey olduğunu anlayacağı günler gelmeden çağrımıza ses olmalı yatırımlarını bu bu projeyle tanıştırmalıdır. Tarımla uğraşmayan herkesin bu çağrıya bütçelerinin bir kısmını hem yatırım, hemde üretim olarak ayırması bizi Tarımsal üretim ve gıda sektöründe süper güç haline getirecek, istihdama katkı sağlayacak, yatırımcılar işveren, çiftçi, yetiştirici ve üretici olarak görme hususunda deyim yerindeyse sofralarına dönecek olan bu ürünlerin karşılığında “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz” atasözü anlam bulacaktır. Yatırımcıların bir nevi ortağı olacağı bu projede, üretim sınıflarına bakılmaksızın vatandaşlarımız tarafından kapışılacağını öngörmekteyim. İlgi alanlarına göre Birlik, Oda, Kooperatifler ve bağlı bileşenlerin bir araya gelerek projeye destek ve katkı sunacağı konusunda hemfikiriz olmalıyız..Bu bir ulusal çağrı, milli gıda ve üretim seferberliğidir. Gıda kıtlığının yüzünü göstermesi artan fiyatların daha da artacağını göstermekte, Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak kendi ürettiklerimizden geçmektedir. Ulusal çapta kamuoyu oluşturup Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Sayın bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde gerekli hamleleri yapması doğrultusunda her türlü göreve hazır olduğumu tüm kamuoyuna saygılarımla arz ediyorum " dedi.

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