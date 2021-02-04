banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Altın ve gümüş piyasasında neler oluyor?
Altın ve gümüş piyasasında neler oluyor?
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?

TSPB ve TİM’in ihracat yapan şirketlere yönelik ‘Kur Riski’ Paneline yoğun ilgi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliği ile 2019’dan bu yana düzenlenen ve bugüne kadar Türkiye’nin pek çok ilinde gerçekleştirilen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” 2021 etkinliklerinin ilki 4 Şubat 2021, Perşembe günü çevrimiçi (online) panel ile başladı. Panel yoğun bir ilgi oldu. Çevrim içi panelle kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

İş Dünyası 04.02.2021, 18:30
TSPB ve TİM’in ihracat yapan şirketlere yönelik ‘Kur Riski’ Paneline yoğun ilgi

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliği ile 2019 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” bu yıl pandemi koşulları nedeniyle, 4 Şubat’ta İstanbul’da 14.00 -16.30 saatlerinde çevrimiçi panelle başladı.

2019 yılından itibaren TİM ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğiyle düzenlenen 'İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi' paneli, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl çevrimiçi gerçekleştirildi. Panel aracılığıyla kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların, konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Üç oturumlu düzenlenen çevrim içi panelin açılış konuşmaları TİM Başkanı İsmail Gülle ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan tarafından yapıldı. 

“Türkiye ekonomisi çok güvenli ve güçlü adımlarla ilerliyor”

Panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, Türkiye ekonomisinin her geçen gün tüm zorluklara rağmen yoluna çok güvenli ve güçlü adımlarla devam ettiğini söyledi. Eraslan, tüm güçlüklere ve zorluklara rağmen ihracatçıların özverili çalışmaları ile 12 aylık ihracat rakamının 170 milyar dolara ulaştığını vurguladı. İhracatta en çok zorlanılan konunun kur riskinin yönetilmesi olduğunun altını çizen Eraslan, “Gerek TİM gerekse TSPB olarak bu konuda yetkin arkadaşlarımızın verdiği bilgilerle siz değerli ihracatçılarımıza katkı sunmak istedik. Bugün gerçekleştirdiğimiz panellerimizde kur riskini yönetmekle ilgili aldığımız pozisyonlarımızın mali tablolar üzerindeki etkisinin yanı sıra Türkiye ve dünya ekonomilerinde pandemi nedeniyle yaşanan ciddi anlamda belirsizlik ve zorlukları da konuştuk” dedi. 

“Bu yıl 184 milyar dolar hedefine el birliğiyle ulaşacağız”

Panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “Türkiye, küresel salgının getirdiği ekonomik kriz döneminde ihracatta kaydettiği başarılarla, sınaî ve ticarî potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. İnşallah bu sene 184 milyar dolar hedefine ve daha ileri hedeflere el birliğiyle ulaşacağız. İhracatımızdaki artışı sürdürülebilir hale getirmemiz için yüksek katma değerli üretim, doğru sektör seçimi, hedef pazarlarda çeşitliliğin artırmasının yanı sıra stratejik finansal yönetim olmazsa olmaz bir başlık olarak öne çıkıyor” dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle, küresel salgınının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen ihracat ailesinin 2020’deki başarı dolu performansına vurgu yaptı. Yılın son çeyreğinde 51,2 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek çeyrek ihracatı rakamına ulaştıklarına dikkat çeken Gülle “Yılı belirlenen hedefin üzerinde, 169,5 milyar dolar ihracatla kapatmayı hep beraber başardık.  2021’de de ihracatta yükseliş ivmemiz devam ediyor. Yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar ihracata imza atarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamına eriştik.  Türkiye küresel salgının getirdiği ekonomik kriz döneminde ihracatta kaydettiği başarılarla sınaî ve ticarî potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. İnşallah bu sene 184 milyar dolar hedefine ve daha ileri hedeflere el birliğiyle ulaşacağız” dedi.

“Başarıların devamı için istikrar ve sürdürülebilirlik önemli”

Gülle, küresel ekonomideki belirsizliğin zirveye çıktığı bir dönemde ihracatta kaydedilen rekorların devamı için “İstikrar” ve “Sürdürülebilirlik” başlıklarının önemine dikkat çekti.  İhracattaki istikrarlı artışın sürmesi için finansal ve sektörel sorunlar, para birimlerindeki oynaklıklar gibi olumsuz faktörlere karşı dayanıklı olunması gerektiğini dile getiren Gülle “Yüksek katma değerli üretim, doğru sektör seçimi, hedef pazarlarda çeşitliliğin artırmasının yanı sıra stratejik finansal yönetim olmazsa olmaz bir başlık… Ticaret Bakanlığımız liderliğinde, TİM olarak bu konuların tamamında yoğun şekilde çalışıyoruz. 2018 ve 2020'de yaşanan iki kur dalgalanması, firmalarımızın finansal yönetime hassasiyetle eğilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. İthal girdisi yüksek, üretim sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar başta olmak üzere tüm ihracatçılarımızın opsiyon piyasaları, future - forward işlemleri gibi finansal araçlara hakim olmaları elzemdir. Ancak bu sayede döviz kurunda meydana gelebilecek dalgalanmalardaki kur zararını minimize edebiliriz” diye konuştu. 

“Çalışanlarda ve yatırımcılarda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz”

TİM Başkanı Gülle, sözlerine şöyle devam etti: Şirketler, finansal yönetimde kriz durumlarına karşı bilgi ve bilinçlerini artırmalı. Döviz kurlarında oluşabilecek dalgalanmalar karşısında Hedge yöntemlerini kullanabilmek şirketlerin özellikle üretimlerinde aksama yaşamamaları ve güvenilir tedarikçi imajına zarar vermemeleri açısından çok mühim. Bu sebeple ihracat sektörü çalışanlarında ve yatırımcılarda bir farkındalık oluşturmak amacıyla geçen sene olduğu gibi bu sene de ‘Kur Riski Yönetimi’ panelini düzenliyoruz. 2021 yılında ‘Kur Riski Yönetimi’ paneliyle başladığımız webinar serimize, ihracatçılarımızın sorun ve ihtiyaçlarına çözümler üretebilecek temalarla devam edeceğiz.

TSPB ve TİM olarak ihracatta en çok zorlanılan konunu kur riskinin yönetilmesi olduğuna değinen Eraslan, “Gerek TİM gerekse TSPB olarak bu konuda yetkin arkadaşlarımızın verdiği bilgilerle siz değerli ihracatçılarımıza katkı sunmak istedik. Panelmizde bugün yapılacak kur riskini yönetmekle ilgili aldığımız pozisyonlarımızın mali tablolar üzerindeki etkisini, Tüm Türkiye’de ve dünyada ekonomilerde ciddi anlamda belirsizlik ve zorlukları da konuştuk” dedi. 

‘Kur Riski’ çevrimiçi paneli üç oturumlu olarak gerçekleşti. Moderatörlüğünü Borsa İstanbul İş Geliştirme Direktörü Kerem Aksoy’un yaptığı ‘Vadeli İşlemler ile Kur Riskinin Yönetimi’ oturumunda; Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Türev Ürünler Müdürü Dr. Nuri Sevgen, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türev İşlemler Müdürü Çağan Atlan konuşmacı oldu. Panelin ikinci oturumunda PWC Türkiye Denetim Hizmetleri Direktörü Aslı Gedik, ‘Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi’ni anlatacak. Son oturumda ise İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, ‘Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler’ hakkında bilgi verdi. 

Yıl boyunca yapılacak kur riski panelleriyle, kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor. 

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 22 38
5. Trabzonspor 21 36
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 21 40
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 20 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Newcastle 22 22
16. Burnley 21 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16