Trouw Nutrition Türkiye’ye Yeni Pazarlama Müdürü

Hayvan besleme ve balık yemi konusunda global bir lider olan Nutreco’ya bağlı Trouw Nutrition Türkiye; pazarlama, ticari pazarlama ve marka iletişimi alanında 16 yılı aşkın deneyime sahip Savaş Ceneviz’i Pazarlama Müdürü olarak atadı.

Dünya genelinde 80 ülkede hayvan besleme ve balık yemi alanında faaliyette bulunan ve 10 binden fazla kişiyi istihdam eden 100 yıllık global sektör devi Nutreco’ya bağlı Trouw Nutrition Türkiye, pazarlama ve iletişim sektörünün deneyimli isimlerinden Savaş Ceneviz ile anlaştı. Eylül 2020 itibari ile Trouw Nutrition Türkiye Pazarlama Müdürü olarak görevine başlayan Ceneviz, yenilikçi ve sürdürülebilir besinlerin tedariğinde dünya liderliğini sürdürme hedefiyle yol alan markanın Türkiye’deki pazarlama faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Mersin Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi mezunu olan Savaş Ceneviz, Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Galatasaray Üniversitesi’nde Pazarlama İletişimi eğitimi de alan Ceneviz, Anadolu Üniversitesi’nin Marka İletişimi Programı’nda eğitimini sürdürüyor.

Meslek hayatına Petrol Ofisi’nde Saha Marka Sorumlusu olarak başlayan Ceneviz, sonrasında Yaşar Holding Gıda Grubu - Yaşar Birleşik Pazarlama’da (Pınar) Operasyonel Pazarlama Sorumlusu olarak çalıştı. Ardından KlimaPlus A.Ş.’de Pazarlama Uzmanı olarak görev alan Ceneviz, Mitsubishi Electric Türkiye’de ise Pazarlama Yetkilisi, Marka İletişim Yetkilisi, Reklam ve Halkla İlişkiler Takım Lideri olarak kariyerine devam etti. Ceneviz, son olarak Mitsubishi Electric Türkiye’de Kurumsal Yönetim bölümü çatısı altında Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Pazarlama, marka iletişimi, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi, müşteri deneyimi yönetimi, ticari pazarlama, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, etkinlik yönetimi, web sitesi yönetimi, sponsorluk çalışmaları, medya planlama ve satın alma süreçlerini yöneten Ceneviz; kampanya süreçleri, çağrı merkezi yönetimi, gizli müşteri yönetimi, personel eğitimleri, satış ve promosyon aktiviteleri, perakendecilik, BTL, ATL reklamcılık, fuar, seminer ve B2B etkinlik yönetimi gibi pek çok farklı alanda da mesleki tecrübe ve yetkinliklere sahip.

İstanbul Aydın Üniversitesi Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü Sektör Temsilcisi olan Savaş Ceneviz; üniversitelerde pazarlama, dijital pazarlama ve marka iletişimi üzerine konuşmalar ve eğitimler gerçekleştiriyor. Sektörle ilgili blog ve dergilerde yazarlık yapan Ceneviz aynı zamanda Business Life Dergisi tarafından gerçekleştirilen, Türkiye’nin önde gelen gazetecileri, yazarları ve iletişimcilerinin jüri olduğu “Basın Dostu 50 İletişim Lideri” araştırması listesinde de yer aldı.