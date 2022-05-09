Son Dakika
Alpaslan Kuytul, işadamı Koray Sarısaçlı’nın kaçırılması, hürriyetten tahdit, gasp, adam yaralamaya azmettirmek suçlamaları ile gözaltına alındı
Trouw Nutrition Türkiye’de üst düzey atama
Trouw Nutrition Türkiye’nin Kanatlı, Balık ve Pet Kanalları Ticari Satış Direktörlüğü görevine kanatlı hayvancılık sektöründe hem sağlık ve besleme hem de üretim ve satış alanlarında 20 yılı aşkın süredir deneyimi bulunan Erkut Gökmen getirildi.
İş Dünyası 09.05.2022, 14:55
Uluslararası ağı, güçlü Ar-Ge yapısı ve kaliteli ürün gruplarının yanı sıra çözüm odaklı hizmet ve servisleriyle de öne çıkan hayvan besleme sektörünün güçlü oyuncusu Trouw Nutrition’ın Türkiye operasyonunda önemli bir atama gerçekleşti. 20 yılı aşkın süredir hayvancılık sektörünün farklı alanlarında deneyimi bulunan Erkut Gökmen, Trouw Nutrition Türkiye’nin yeni Kanatlı, Balık ve Pet Kanalları Ticari Satış Direktörü oldu.