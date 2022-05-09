Trouw Nutrition Türkiye’de üst düzey atama

Uluslararası ağı, güçlü Ar-Ge yapısı ve kaliteli ürün gruplarının yanı sıra çözüm odaklı hizmet ve servisleriyle de öne çıkan hayvan besleme sektörünün güçlü oyuncusu Trouw Nutrition’ın Türkiye operasyonunda önemli bir atama gerçekleşti. 20 yılı aşkın süredir hayvancılık sektörünün farklı alanlarında deneyimi bulunan Erkut Gökmen, Trouw Nutrition Türkiye’nin yeni Kanatlı, Balık ve Pet Kanalları Ticari Satış Direktörü oldu.