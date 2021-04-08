Trouw Nutrition Türkiye yeni nesil otomasyon yatırımıyla üretimde sıfır hata ve yüksek kaliteye odaklandı

Dünya genelinde 80 ülkede hayvan besleme ve akuakültür balık yemi alanında faaliyette bulunan 100 yıllık global sektör devi Nutreco’ya bağlı Trouw Nutrition Türkiye, Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yıllık 25 bin ton üretim kapasitesine sahip fabrikasının otomasyon süreçlerini yeni nesil teknolojilerle geliştirdi. Fabrikasında; ruminant, balık ve kanatlı kategorilerinde vitamin ve mineral premiksleri ile toksin bağlayıcılar gibi özel ürünler üreten, maya ve organik asit karışımlarının ise tedariğini sağlayan Trouw Nutrition Türkiye, ülkemizde hayvancılık sektörü ve sürdürülebilir beslenmenin yanı sıra ekonomiye ve istihdama da katkı sağlıyor. Gıda ve yem üretim tesislerinde en önemli kalite kriterlerinin başında gıda güvenliği ve izlenebilirliğin geldiğini vurgulayan Trouw Nutrition Türkiye Operasyon Direktörü Aydın Göcen, yeni nesil otomasyon yatırımı ile sıfır hataya ve çok daha yüksek kaliteye odaklandıklarını belirtti. Otomasyon yatırımlarını artırmanın yanı sıra sahip oldukları kalite belgelerinin arasına fabrikalardaki iyi üretim uygulamalarını belgeleyen GMP Belgesi’ni de eklediklerini ifade eden Göcen, yetiştiricilerin farklı ihtiyaçlarına uygun ve pratik ambalajlarıyla kullanım kolaylığı sağlayacak yeni ürünleri çok yakında Türk hayvancılık sektörüne sunacaklarını açıkladı.

Sağlıklı nesiller yetiştirmenin yolunun iyi beslenmeden geçtiğine inanarak ürettiği ürünlerini her geçen gün daha da iyileştirmek adına çalışan dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition, yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu ve yıllık 25 bin ton üretim kapasitesine sahip Zonguldak’taki fabrikasında üretimde sıfır hataya ve çok daha yüksek kaliteye odaklanıyor.

Sürdürülebilirliğe yaptığı yatırımlarla öne çıkan şirketin fabrikasındaki otomasyon sürecini yeni nesil teknolojilerle geliştirerek dijital dönüşüm yolunda ilerlediğini belirten Trouw Nutrition Türkiye Operasyon Direktörü Aydın Göcen, gıda ve yem üretim tesislerinde en önemli kalite kriterlerinin başında gıda güvenliği ve izlenebilirliğin geldiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: “Fabrikamızda hayata geçirdiğimiz otomasyon yenileme yatırımı sayesinde bir bilgisayar ekranından tüm üretim sürecini yönetiyoruz. Manuel yapılan işlemleri minimize eden sistemimiz sayesinde üretimdeki tüm makinaları otomatik olarak çalıştırabiliyoruz. Hammaddeleri reçeteye uygun şekilde silolardan yine otomatik olarak dozajlayıp (tartıp) miksere alıyor ve karıştırma işlemi sonrasında paketleme bölümüne gönderiyoruz. Böylelikle üretim sırasında hangi üründe hangi hammaddenin kullanıldığını ve üretimi hangi çalışanımızın yaptığını parti bazında takip edebiliyoruz. Paketleme bölümünde her bir ambalajın ağırlığını takip ederken, ne kadar üretim yapıldığını ve torba ağırlıklarını da kontrol edebiliyoruz. Fabrikaya uzaktan erişim imkanına sahip olmamız; her zaman ve her şart altında üretimi yakından takip edebilmemizi, arızalara hızla müdahale edip düzeltebilmemizi ve gerektiğinde sistemde yazılım güncellemesi yaparak sistemimizi güncel tutabilmemizi sağlıyor.”

Türk hayvancılık sektörü için yeni ürünler yolda

Otomasyon sisteminin yenilenmesiyle önümüzdeki günlerde yem sektörü için yepyeni ürün ve hizmetler sunmaya hazırlandıklarını vurgulayan Göcen, “Yetiştiricilerimizin farklı ihtiyaçlarına uygun ve pratik ambalajları ile kullanım kolaylığı sağlayacak yeni ürünlerimizi çok yakında Türk hayvancılık sektörü için satışa sunacağız.” dedi.

Sağlıklı beslenme için üretimin her aşaması kontrol altında

Fabrika otomasyonu yatırımlarını artırmanın yanı sıra sahip oldukları kalite belgelerinin arasına Avrupa Birliği düzenlemelerinin temel taşlarından biri olan GMP (Good Manufacturing Practices-İyi Üretim Uygulamaları) Belgesi’ni de eklediklerini belirten Göcen, “Bu belge temel olarak, tesislerde üretilen ürünlerin kirlenmeye ve bulaşmaya maruz kalmadan güvenli ortamda üretilip üretilmediğini takip ediyor. AB uyumlu bir kalite belgesi olan GMP, potansiyel iç ve dış kirlenme kaynaklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol ederek ürünlerin güvenli ve iyi şartlar altında üretildiğini belgeliyor. Kullanılan hammaddeden ekipman temizliğine ve çalışanların kişisel hijyenine kadar çok geniş kapsamda yapılan incelemeler sonucu almaya hak kazandığımız GMP Belgesi, Trouw Nutrition Türkiye olarak Türk hayvancılık sektörüne ve toplumumuzun sağlıklı beslenmesine katkı sunma yolundaki faaliyetlerimizi destekleyen önemli bir adım oldu.” diyerek sözlerini tamamladı.