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Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, şirketin yıl sonu değerlendirmesini ve 2022 yılı hedeflerini paylaştı

Hızla artan dünya nüfusunun hayvansal besin ihtiyacını güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamak 2021 yılının önemli gündem maddelerinden biri oldu. Bu dönemde hayvan yetiştiricileri, artan maliyetler, ham madde kalitesinde meydana gelen düşüş ve hayvan sağlığını etkileyen problemlerin de etkisiyle bir hayli zorlandı. Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition, hayata geçirdiği ürün ve çözümleriyle hayvanların ve nihai olarak insanların sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmaya devam etti. Türk hayvancılık sektörünün çözüm ortağı olmak adına çalıştıklarını belirten Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, şirketin yıl sonu değerlendirmesini ve yeni yıl hedeflerini paylaştı.

İş Dünyası 13.12.2021, 11:52 13.12.2021, 11:53
Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, şirketin yıl sonu değerlendirmesini ve 2022 yılı hedeflerini paylaştı

Yükselen dövizle birlikte artan girdi maliyetleri hayvancılık sektörünü 2021 yılında bir hayli zorlarken, sürdürülebilir ve kaliteli üretimi de her zamankinden çok daha önemli bir hale getirdi. Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition, 100 yıllık global tecrübesi ve çiftlikten sofraya bakış açısıyla hayata geçirdiği ürünleri sayesinde hayvanların sağlıklı gelişimine ve ülkemizin besin zinciri kalitesine katkıda bulunmak için var gücüyle çalışmaya devam etti.

“Hayvancılık sektörünün en büyük gücü doğru hayvan besleme yöntemlerini kullanmak”

Şirketin 2021 yılındaki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, “Pandemi süreci, tedarik zincirinde yaşanan problemler, enerji krizi, yüksek enflasyon, ekonomide ve arz talepte yaşanan dalgalanmalar bu yıl hayvancılık sektörünü bir hayli zorladı. Artan nüfusun hayvansal protein ihtiyacını güvenilir bir şekilde karşılayabilmek adına mücadele eden hayvan yetiştiricileri için hayvanların potansiyelinden maksimum ölçüde yararlanabilmek daha da önem kazandı. Trouw Nutrition olarak, sektörün bu anlamda en büyük gücünün doğru hayvan besleme yöntemlerini kullanmak olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda, yakın zamanda hayvancılık sektörünün hizmetine sunduğumuz, çiftlik ve kümes hayvanlarının daha dengeli beslenmelerine, böylece maksimum performans göstermelerine yardımcı olan zengin içerikli premiksimiz Maxcare ile hayvanları daha sağlıklı, çiftlikleri ise çok daha kazançlı bir hale getirmeyi amaçladık. LifeStart konseptimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Sprayfo Buzağı Mamaları ile de buzağıların çok daha sağlıklı bir gelişim göstermelerine destek olduk, Hayata geçirdiğimiz bu konseptle aslında doğru beslenmiş buzağılardan sağlıklı gelişmiş hayvanlara, güvenli çiftliklere, sağlıklı gıdaya ve sağlıklı topluma katkı sağladık. Yine buzağıların ilk haftadan altıncı aya kadar maksimum büyümesini sağlamak için tasarladığımız Golden Calf buzağı yemleri ile dengeli besin madde içeriğinin yanında buzağıların bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesine ve sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmalarına yardımcı olduk.” dedi.

“NutriOpt ile 2021 yıllında da paydaşlarımızın hayvancılığın her alanında dijitalleşmesine destek olduk”

Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürdüklerini söyleyen Öğüt Köse, “Yılın ilk yarısında Zonguldak’taki fabrikamızda hayata geçirdiğimiz otomasyon yenileme yatırımı sayesinde bir bilgisayar ekranından tüm üretim sürecini yönetmeye başladık. Bu yaklaşımımızla Avrupa Birliği düzenlemelerinin temel taşlarından biri olan GMP (Good Manufacturing Practices-İyi Üretim Uygulamaları) Belgesi’ni almaya hak kazandık. Bu belge temel olarak, tesislerde üretilen ürünlerin kirlenmeye ve bulaşmaya maruz kalmadan güvenli ortamda üretilip üretilmediğini takip ediyor. Tüm bunların yanı sıra uzun yıllar süren araştırmalarımız ve yoğun Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda, gerçek zamanlı analiz, modelleme ve hesaplama ve dijitalleşme becerileri ile sektöre teknik destek sağlayan modüler hassas besleme sistemimiz NutriOpt ile 2021 yıllında da paydaşlarımızın hayvancılığın her alanında dijitalleşmesine destek olduk.  Böylelikle farklı hayvan türlerine yönelik yem ve ham maddelerin besin içeriklerinin laboratuvara gönderilmesine gerek kalmadan yerinde hızla analiz edilebilmesini sağladık. Hemen ardından hayata geçirdiğimiz MyNutriOpt ile de yem kalitesinin, hayvan performansının ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine destek olduk. Hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde analitik sonuçlar alınması amacıyla tasarladığımız NutriOpt ve MyNutriOpt’un verimli besleme stratejilerinin oluşturulmasına ve sektörümüzün gelişimine katkıda bulunacağına inanıyoruz.” 

“Hayvancılık sektörünün çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” 

Yoğun çalışmalarıyla yılı bekledikleri ölçüde bir büyümeyle kapatmayı başardıklarını söyleyen Köse, sözlerini şöyle tamamladı: “Trouw Nutrition Türkiye olarak, 2022 yılında güçlü tedarik ağımız ile hayvan sağlığı ve refahı, iklim değişikliği ve döngüsellik, sürdürülebilirlik ve sektörel sosyal sorumluluk alanlarına odaklanarak sektöre yüksek katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönem için hedeflerimiz arasında gençlerle daha çok bir araya gelebilmek, geleceğe yön verecek üniversite öğrencileriyle ortak projeler üretebilmek, yeni iş birlikleri hayata geçirebilmek de bulunuyor. Gençlerimizi içine katacak projelere imza atmaya büyük istek duyuyoruz. Sürdürülebilir çiftlik ve üretim tesislerinin oluşabilmesi için çalışmalar yapmak da yine öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor. Çiftliklerin daha güvenli alanlara dönüşebilmesi için hayata geçirdiğimiz projelerimiz olacak.  Böylece paydaşlarımıza daha sürdürülebilir hizmet sunarak, insanların güvenli gıdaya çok daha hızlı ulaşabilmesine ve sağlıklı nesillerin, sağlıklı toplumun yetişmesine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Dijital çözümler ve mobil teknoloji alanında yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Sürdürülebilir tedarik anlayışımız, her segmente hitap eden ürünlerimiz, yetkin satış organizasyonumuz ve üreticiyi destekleyen fiyat politikamızla hayvancılık sektörünün çözüm ortağı olmaya bugün olduğu gibi gelecekte de devam edeceğiz.”

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