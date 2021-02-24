banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'İp bina' büyük talep görüyor
'İp bina' büyük talep görüyor
Türkiye'de her 4 vakadan 1'i Karadeniz Bölgesi'nde
Türkiye'de her 4 vakadan 1'i Karadeniz Bölgesi'nde
CHP'li belediyelerde grev yayılıyor çöp dağları birikiyor
CHP'li belediyelerde grev yayılıyor çöp dağları birikiyor
Almanya koronavirüste üçüncü dalganın içinde
Almanya koronavirüste üçüncü dalganın içinde
banner448

Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu: “Daha fazla kadının dijital ekonomide var olmasını sağlayacağız”

Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları dijital ekonomiye kazandırmak için KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) iş birliğinde ‘Gelecek Kadınların’ programını başlattı. Programla, moda alanında öncü duruşlarıyla tanınan isimlerle birlikte tasarlanan ve sadece Trendyol’da satışa sunulacak koleksiyonun gelirinin tamamıyla binlerce kadının girişimcilik yolculuğuna destek olunması hedefleniyor. Kadın girişimcilerin yanında olmayı her zaman sorumlulukları olarak gördüklerini belirten Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, "Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi, sosyal ve ekonomik kalkınmada güçlü bir pozitif etki yaratıyor. KAGİDER ile başlattığımız ‘Gelecek Kadınların’ programı ile de daha fazla kadının dijital ekonomide var olmasına katkı sağlayacağız" dedi.

İş Dünyası 24.02.2021, 10:07
3
Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu: “Daha fazla kadının dijital ekonomide var olmasını sağlayacağız”

Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanında üreten ve geleceğe güç katan kadınların dijital ekonomide etkin bir şekilde var olmalarını desteklemek amacıyla ‘Gelecek Kadınların’ programını hayata geçirdi. KAGİDER işbirliği ile başlatılan programa destek olmak için moda alanındaki öncü duruşlarıyla tanınan isimler, gardroplarının vazgeçilmez parçalarından oluşan özel bir koleksiyon hazırladı. Trendyol'da Gelecek Kadınların Butiği’nde satışa sunulan bu özel parçaların gelirleri girişimci kadınları desteklemek amacıyla KAGİDER’e aktarılacak. 

Kadın girişimcilerin yanında olmayı her zaman sorumlulukları olarak gördüklerini belirten Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Trendyol olarak 10. yılımızda kadın girişimciler için güçlü bir projeye daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadınların işgücüne katılımının artması sosyal ve ekonomik kalkınmada güçlü bir pozitif etki yaratıyor. Bu anlayışla, bugüne kadar teknoloji, eğitim, finansman ve pazarlama desteğimizle binlerce kadınımızın işlerini büyütmelerine katkı sağladık. KAGİDER ile başlattığımız ‘Gelecek Kadınların’ programı ile de daha fazla kadına ulaşacağız” dedi.

Trendyol satıcıları arasında kadın girişimci sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Demet Mutlu, “Trendyol olarak, platformumuzda kadınların katılımına büyük önem veriyoruz. Satıcılarımızda çalışan kadın oranı da %54 ile Türkiye ortalamasının üzerinde. Türkiye'de kadın işverenlerin oranı %10 iken, Trendyol satıcılarının %25’i kadınlardan oluşuyor. Sadece pandemi döneminde 17 bin kadın girişimci platformumuzda satışa başladı. Ayrıca Trendyol’un ikinci el platformu Dolap’taki 1.1 milyon satıcıdan yaklaşık 400 bini ev kadını ve Dolap üzerinden kullanmadıkları eşyaları satarak ev ekonomisine destek oluyorlar. Trendyol olarak, kadınların ekonomideki yerinin güçlenmesi için tüm olanaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

KAGİDER: ‘Daha çok kadın e-ticarette var olacak’

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise açıklamasında; “Dünyanın yükselen trendi girişimcilik. Gerek dünyada gerekse ülkemizde girişimciliğin yarattığı fırsatlar ve pazarlar ekonomilerin değişimi ve gelişiminde büyük rol oynuyor. Kadın girişimcilerin ise bu roldeki payı, pandeminin oluşturduğu küresel krizle mücadele döneminde çok daha kritik bir öneme sahip hale geldi. Kadınların ekonomideki varlığını ve gücünü artırabildiğimiz ölçüde ülke olarak ekonomik performansımızı güçlendireceğiz. Dijitalleşme ise hiç şüphe yok ki cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması sürecini hızlandıracak. Burada kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına düşen, kadınların dijital ekonomide var olmaları için gerekli desteği sunmaktır.  ‘Gelecek Kadınların’ projesi kapsamında KAGİDER Pusula’ya (www.kagiderpusula.org ) 14. modül olarak yeni bir modül ekledik. Bu modülde  hem genel girişimcilik eğitimleri hem de pazaryerinde satış yapan girişimcilerin ihtiyaç duyacakları başlıklar yer almaktadır. Örneğin, Dijital Girişim, Marka Yönetimi, Tüketici Deneyimleri ile Girişimi Büyütmek, E-Ticaret Hukuku, Influencer Marketing, Ürün Yükleme Hakkında İpuçları, Doğru Maliyet Doğru Fiyat vs.  Trendyol’un sağladığı güçlü destek ile gerçekleştirdiğimiz, daha fazla kadın girişimcinin e-ticarette var olmasını sağlayacak ‘Gelecek Kadınların’ programının örnek bir proje olmasını diliyoruz” dedi.

Hedef 3 bin kadın

3 yılda 3 bin kadına girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri verilmesi hedeflenen Trendyol Gelecek Kadınların Programı’na katılan kadın girişimciler e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı bulacak. Kadın girişimciler işini dijitale taşımak istedikleri takdirde Trendyol’da avantajlı komisyon ve vade olanakları ile satışa başlayacak, Trendyol’un pazarlama desteğinden faydalanacak. Trendyol böylece kadın girişimcileri Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca müşterisiyle buluşturarak işlerini büyütmelerine, güçlü pazarlama iletişimi ile de bilinirliklerinin artmasına katkı sağlayacak.

Trendyol Gelecek Kadınların Programı’na kaynak yaratmak için oluşturulan koleksiyon, moda alanında öncü duruşlarıyla tanınan Başak Dizer, Ceylan Atınç, Hande Can, Nur Bilen Yavuzer, Rachel Araz, Serra Türker, Yasemin Taciroğlu, Tuvana Büyükçınar ve Zeynep Tosun ile birlikte tasarlandı. Koleksiyonun tanıtım çekimlerinde bu isimlerle birlikte Seda Domaniç ve Zeynep Üner de yer aldı.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19