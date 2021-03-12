Trendyol, dünyanın en çok indirilen 10 alışveriş uygulaması arasında tek Türk şirketi

Dünyanın saygın mobil uygulama analiz platformları arasında yer alan App Annie, uygulama yayıncıları listelerini açıkladı. Tüm dünyadaki indirmeler üzerinden yapılan değerlendirmede Trendyol, EMEA merkezli alışveriş uygulamaları listesine Türkiye’den ilk 10’a giren tek şirket oldu.

Liste, 2012 yılından bu yana en yaratıcı ve başarılı mobil uygulama yayıncılarını belirleyen App Annie tarafından App Store ve Google Play’deki uygulama indirme sayıları temel alınarak hazırlanıyor.

Türkiye’nin en çok indirilen e-ticaret uygulaması

Trendyol mobil uygulaması bugüne kadar 60 milyondan fazla indirilerek Türkiye’nin en çok indirilen e-ticaret uygulaması oldu. Trendyol’da ziyaretlerin yüzde 93’ü mobil uygulamadan yapılırken, müşterilerin yüzde 85’i alışverişlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketi, dünyanın ise önde gelen platformlarından olan Trendyol, moda, elektronik, ev & mobilya, market gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 30 milyondan fazla ürünü Türkiye’nin dört bir yanındaki 20 milyon aktif müşterisiyle buluşturuyor. Trendyol, müşterilerine ve satıcılarına en iyi alışveriş deneyimi sunmak için teknoloji ekibindeki yaklaşık 1.000 mühendisle birlikte yeni teknolojiler geliştirerek, mobil uygulamasını ve platformunu her gün geliştirmeye devam ediyor.