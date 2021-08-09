Trendyol 'decacorn' oldu: 1.5 milyar dolarlık yatırım turu doğrulandı

Türkiye'nin en önemli e-ticaret platformu olan Trendyol, aldığı bu 1.5 milyar dolarlık yatırım ile değerlemesini ise 16.5 milyar dolara yükseltti. Yatırım gerçekleşmesi ile birlikte Trendyol, 10 milyar dolar değerleme barajını geçerek Türkiye girişim ekosisteminin ilk decacorn'u olmanın da ötesinde ülkenin en değerli şirketi haline geldi.

Bu büyük yatırım turuna; Amerika'nın önemli yatırım fonlarından General Atlantic, Japonya Merkezli SoftBank (SoftBank Vision Fund 2 fonu ile), Berlin Merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katılmış.Trendyol’un mevcut yatırımcısı Alibaba'nın da bu sene başında şirkete 350 milyon dolar ek yatırım gerçekleştirmişti.

Yatırım ile ilgili Trendyol Kurucusu Demet Mutlu: “Bu yatırım turunda yer alan, dünyanın önde gelen yatırımcılarına ülkemize ve Trendyol’un geleceğine duydukları güven için teşekkür ediyoruz. Ülkemize son dönemdeki en yüksek uluslararası yatırımı getirmiş olmak bizim için bir gurur kaynağı. Ayrıca Trendyol’un Türkiye’den çıkan ilk “decacorn” olması da sektörümüzün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek. Bu yatırım Türkiye’nin dijital ekosistemine uluslararası ilgiyi artıracak ve sektörümüzün gelişmesine ciddi ivme kazandıracak. Tutkuyla çalışan ekibimize, yüzbinlerce iş ortağımıza ve bize güvenen 30 milyonu aşkın müşterimize bu başarı yolculuğunu bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz”.

Türkiye’de milyonlarca kişilik istihdamı desteklediklerini vurgulayan Mutlu, “Satıcılarımızın platformumuz üzerinden yürüttükleri operasyonları için yüzbinlerce kişi çalışırken, kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde de yüzbinlerce kişiye iş olanağı sağlıyoruz. Böylece doğrudan ve dolaylı, ekonomimize toplam 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı yapıyoruz. 2023’te bu rakamı 2,4 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

30 milyon müşteri günde 1 milyon paket

Konuyla ilgili paylaşılan basın bülteninde ayrıca 2010 yılında kurulan Trendyol'un 30 milyondan fazla müşterisine, günde 1 milyondan fazla paket ulaştırdığı bilgisi yer alıyor.

General Atlantic EMEA Bölgesi Genel Müdürü ve Tüketici Birimi Başkanı Melis Kahya Akar ise konuyla ilgili açıklamasında, "Trendyol'un hızlı marketten dijital cüzdana uzanan kapsamlı pazaryeri modeli, Türkiye’deki ve dünyadaki müşterilerine rahatlık ve kolaylık sağlıyor. Trendyol’un bölgesel ve küresel e-ticaret arenasında devam eden büyümesini hızlandıracağı yönünde büyük bir potansiyel görüyoruz. General Atlantic olarak, yenilikçi iş modellerini büyütme konusunda dünya çapındaki deneyimlerimizle, müşterilere ve satıcılara kusursuz e-ticaret deneyimleri sağlarken aynı zamanda pozitif etki yaratma misyonlarını yerine getiren Trendyol ekibi ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

SoftBank Investment Advisers Yönetici Ortağı Anthony Doeh ise, "Türkiye'nin lider super-app’i Trendyol, e-ticaret, ödeme sistemleri ve teslimat yetkinliklerini, moda gibi sektörlerdeki derin uzmanlığı ile başarılı bir şekilde entegre etti. Böylece yeni pazarlarda yüksek büyüme potansiyeline sahip benzersiz bir tüketici deneyiminin temelini atmış oldu. Dünyada birçok e-ticaret platformuna yatırım yapmış bir şirket olarak Trendyol ile işbirliğimizden büyük mutluluk duyuyoruz. EMEA’nın yükselen dijital liderlerinden biri olan Trendyol’un bu yolculuğunu desteklemeyi heyecanla bekliyoruz” dedi.

Bültende paylaşılan bir diğer bilgi ise Citi'nin bu yatırım turunda Trendyol'un münhasır danışmanı olarak görev almış olması.