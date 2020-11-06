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Trendyol'dan Kamuoyunu Bilgilendirme mesajı

Trendyol'da satışa çıkartılan ve büyük tepki çeken "Umudunu Asla Kaybetme" temalı ürünler hakkında açıklama yapıldı.

İş Dünyası 06.11.2020, 10:06
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Trendyol'dan Kamuoyunu Bilgilendirme mesajı

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Trendyol olarak sosyal medyada gündeme gelen "Umudunu Asla Kaybetme" ürününe ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Kamuoyunda hassasiyet yaratan bir ürünün platformumuzda yer alması bizim için kabul edilemez. Söz konusu ürünleri platformumuzda yer aldığını tespit ettiğimiz anda derhal satıştan kaldırdık. Ürünlerin satıcısıyla ilgili gerekli tüm işlemler yapılarak platformumuzdaki satışları durduruldu. Aynı hassasiyeti paylaştığımız tüm müşterilerimize uyarıları için teşekkür ederiz."

#trendyol
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