TOTAL’den özel servislere benzersiz uygulama: TOTAL Ustaya Özel

İster mobil uygulama ister web sitesi üzerinden kullanılabilen platform, ustalara özel kampanyalar ve nitelikli hizmetler sağlıyor. Ustalar, kampanya dönemlerinde yaptıkları madeni yağ alımlarından yağ puanı kazanıyor, puanlarını uygulamada takip edebiliyor ve kazanılan bu puanlarla bir sonraki siparişlerini ücretsiz alabiliyorlar. Galeri ve forum alanında yaptıkları profesyonel içerik paylaşımları ve katıldıkları yarışmalardan ise aktivite puanı kazanıyor, aktivite puanlarını hepsiburada.com hediye çeklerine dönüştürerek diledikleri ürünü ücretsiz alabiliyorlar.

Dahası platformu takip eden, nitelikli içerikler paylaşan ve uygulamanın farklı özelliklerini aktif olarak kullanan ustalar, haftalık ve aylık usta sıralamasında zirveye yerleşip sürpriz hediyeler de kazanabiliyor.

Ayrıca bu platform sayesinde ustalar, Türkiye’nin dört bir yanındaki diğer “Ustaya Özel” program üyesi ustalarla iletişim kurup bilgi alışverişinde bulunabiliyor veya zorlu teknik konularda TOTAL tarafından sağlanan danışmanlardan destek alabiliyorlar. TOTAL Teknik Servisler ekibi ve Türkiye’nin önde gelen uzman eğitmenleri tarafından özenle hazırlanan eğitim videoları ve sürekli güncellenen teknik içeriklere de her an saniyeler içinde mobil telefonlarıyla ulaşabiliyorlar.

Total Turkey Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Fırat Dokur, “Hedefimiz TOTAL ve ELF markalarıyla madeni yağlar alanındaki global uzmanlığımıza, Türkiye’deki inovasyon ve teknolojiyi değerlendirme kabiliyetimizi de katarak değerli bir platform ortaya çıkarmaktı, bugün bu hedefimizi gerçekleştirip portföyümüzün önemli bir bölümünü teşkil eden özel servislerde çalışan değerli ustalara böyle ayrıcalıklı bir uygulama sunabildiğimiz için heyecanlı ve gururluyuz. Yakın zamanda uygulamayla bağlantılı olarak devreye alacağımız “TOTAL Servis Bul” web sitesi ile son kullanıcıları da “Ustaya Özel” program üyesi servislere yönlendirerek ekosistemdeki tüm kullanıcılara önemli bir hizmet daha sağlamaya başlayacağız, tüm bu özellikleri, farklı kullanıcı gruplarını, web ve mobil kullanım arayüzlerini, ticari faydaları, eğitim ve danışma olanaklarını, yarışmaları ve belki de en önemlisi tüm bunları yaparken eğlenceli bir kullanıcı deneyimi vadedildiğini göz önüne aldığımızda Ustaya Özel uygulaması Türkiye’de madeni yağlar alanında ilk ve tek, bu sebeple belli illerde pilot seviyesinde canlıya alınmasına rağmen yalnızca birkaç hafta içinde bine yakın üyeye ulaştı, 2021 sonuna kadar 2 bin 500’den fazla özel serviste 10 binden fazla üyeye ulaşmayı hedefliyoruz, önümüzdeki yıllarda bu sayı katlanarak artmaya devam edecek” dedi.