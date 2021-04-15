TOTAL Yakıtmatik, M Oil İstasyonlarıyla artık tüm Türkiye’de hizmet veriyor

TOTAL İstasyonları tarafından hayata geçirilen ve 4.000 filo müşterisine hizmet veren TOTAL Yakıtmatik Sistemi; işletmelerin araç filo yönetimlerini yeni teknoloji çözümleri ile birleştirerek, tüm işletmeler için maliyet kontrolü, raporlama ve takip konularında verimli bir süreç yönetimi sağlıyor.

Ticari büyüklüğü fark etmeksizin tüm şirketler tarafından akaryakıt giderlerini kontrol altına almak için tercih edilen TOTAL Yakıtmatik; filo akaryakıt tüketimini, kilometre takibi ve limit tanımlamaları yaparak etkin bir şekilde yönetmek amacıyla kullanılıyor.

TOTAL Yakıtmatik Sistemi’nden faydalanan şirketler, banka teminatı göstermeden sadece kredi kartı bilgilerini online yöntemle sisteme tanımlayarak şirket araçlarına akaryakıt alabiliyorlar.

Kredi kartıyla online başvuru yöntemini 2019’da devreye alarak sektörde bir ilke imza atan TOTAL İstasyonları, sadece tek bir banka kartı değil birden çok banka kartı üzerinden teminat kabul eden bir yapıyı da hayata geçirerek sektörde bir başka ilki daha gerçekleştirmiş oldu.

Mart 2020’de ticari olarak Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. unvanı altında birleşen TOTAL ve M Oil İstasyonları, şimdi filo yönetim sistemlerinde de güçlerini birleştiriyor. TOTAL, 489 istasyonunda Yakıtmatik hizmetini aktif bir şekilde müşterilerin hizmetine sunmaya devam ederken; 2021 yılı içerisinde 108 adet M Oil İstasyonunu da sisteme entegre ederek Yakıtmatik hizmeti alınabilen istasyon sayısını yılın ilk çeyreğinde %22 oranında arttırmayı başardı.

Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. Ticari Satışlar Müdürü Eser Üzgören, TOTAL Yakıtmatik Sistemi ile ilgili görüşlerini şöyle ifade etti: “Sektörde giderek artan bir ihtiyaç olan ve bu paralelde büyüyen filo satışlarında, pandeminin başladığı Mart 2020 itibarıyla yaşanan satış kayıpları, Nisan-Mayıs aylarında %50’ye ulaştı. Pandemi etkisi Mayıs ayı sonrası azalsa da 2020 yılı filo satışlarında bir önceki seneye göre düşüş kaçınılmaz oldu. Her ne kadar 2020 volüm ve marj kaybının yaşandığı bir yıl olsa da Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. olarak planlarımızı değiştirmeden ve motivasyonumuzu düşürmeden sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi ve projelerimizi hayata geçirerek yola devam ettik. İlk olarak OYAK Grup Şirketlerini Yakıtmatik sistemimize dahil ederek OYAK sinerjisine katılmanın mutluluğunu bir kez daha yaşadık. Bununla beraber, 2020 yılı yaz aylarından itibaren farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz yenilikçi projelerle birlikte, kazandığımız yeni müşteri transferlerinin olumlu etkisiyle istasyonlarımıza giren müşteri sayımızı önceki yıla göre %12 oranında artırmayı başardık. Geçtiğimiz sene Ekim ayında başladığımız ‘M Oil İstasyonları Yakıtmatik Sistemi Entegrasyonu’ projesini ise Şubat 2021’de tamamladık. Bu proje ile neredeyse tüm Türkiye’de Yakıtmatik hizmeti vermeye başlamış olmanın mutluğunu yaşıyoruz. 2020 yılında edindiğimiz tüm kazanımlarla, 2021 yılında yeni başarılara imza atmayı hedefliyoruz.”

TOTAL Yakıtmatik ile ilgili daha detaylı bilgi için: http://filo.yakitmatik.com/

Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL İstasyonları, geniş dağıtım ağı ile müşterilerine kaliteli hizmet ve yüksek performanslı ürünler sunuyor.