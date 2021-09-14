Total Turkey Pazarlama, endüstriyel yağlar segmentinde Nero Endüstriyel ile iş birliği yaptı

Nero Endüstriyel, 2016 yılından beri yüksek performanslı özel yağlar ve gresler alanında faaliyet gösteriyor. 2020 yılında faaliyet gösterdiği alanlara toz boyayı ekleyerek kimya tecrübesini boya sektöründe de göstermeye başladı. Nero Endüstriyel, endüstriyel yağlar alanında sahip olduğu tecrübeyi, son teknoloji ve yüksek performanslı TotalEnergies ürün serisi ile birleştirerek sunacağı danışmanlık ve teknik servis desteği ile birlikte müşterilerinin çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Total Turkey Pazarlama Genel Müdürü Emre Şanda konuyla ilgili, “Endüstriyel yağlar alanındaki uzmanlığımız, farklı endüstriyel segmentlerin ihtiyaçlarına yönelik özel olarak geliştirilen güçlü ürün gamından kaynaklanıyor. Son teknoloji ve yüksek performanslı ürünlerimiz ile ekipman performansını ve dolayısıyla süreç ve operasyon verimliliğini artırıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize ANAC Indus Yağ Analiz Sistemi gibi gelişmiş teknik servisler sunuyoruz. Yeni iş birlikleriyle güçlendirdiğimiz hizmet ağımız sayesinde daha fazla müşteriye endüstriyel çözümler sağlayarak endüstriyel pazardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.